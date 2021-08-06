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Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi bu sanata yoğun ilgi var - Son Dakika

Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi bu sanata yoğun ilgi var

06.08.2021 13:04

Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi bu sanata yoğun ilgi var Öğrenmesi bir ömür süren Hüsnü Hat sanatı hak ettiği değeri tekrar kazandı Babasından öğrendiği Hattatlığı geleceğe taşıyor Afyonkarahisar'da 15 yaşında babasından öğrendiği hat sanatını günümüze kadar sürdüren ve yeni...

Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi bu sanata yoğun ilgi var

Öğrenmesi bir ömür süren Hüsnü Hat sanatı hak ettiği değeri tekrar kazandı

Babasından öğrendiği Hattatlığı geleceğe taşıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 15 yaşında babasından öğrendiği hat sanatını günümüze kadar sürdüren ve yeni yeni kursiyerler yetiştiren emekli Öğretmen Cafer Eyidoğan, son yıllarda hat sanatına olan ilginin bir hayli arttığını belirterek, 7'den 70'e birçok kişinin sanatı öğrenmek istediğini kaydetti.

Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan Hüsni Hat sanatı Kur'anı Kerim harflerinin, tevhid inancı ve estetikle birleşimi sonucunda meydana geliyor. Afyonkarahisar'da yaşayan Hattat Cafer Eyidoğan merakla başladığı ve yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü mesleğini özveriyle devam ettiriyor. Ebru sanatı ile Hat sanatını birleştirerek ortaya muhteşem eserler çıkartan Hattat Cafer Eyidoğan babasından öğrendiklerini 30 yıldır günümüze taşıyor.

"Baba mesleğini devam ettiriyorum"

Öğretmenlik yaptığı yıllarda Hat ve Ebru mesleğine devam ettiğini ifade eden emekli öğretmen Cafer Eyidoğan, "Geçmişte 36 yıl İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği yaptım. Hat ve Ebru mesleği; baba mesleği olarak devam ettirmiş olduğum bir meslektir. Öğretmenlik yaptığım yıllarda da bu mesleği devam ettirdim. Görev yaptığım tüm illerde çevreme ve öğrencilerime elimden geldiği kadar Ebru ve hat sanatını öğretmeye gayret ettim. 30 yıldır Ebru ve Hat sanatı üzerine kursiyer yetiştirmeye devam ediyorum. Afyonkarahisar'a 10 yıl önce geldim. Bu 10 yıllık süreçte şuanda kendi iş yerimde kurs vererek öğrenci yetiştirmeye devam ediyorum" dedi.

"Hattatlığın çıraklığı bir ömür sürüyor"

Şunda 15-20 kursiyerinin olduğunu belirten Eyidoğan, hat sanatını öğrenmenin çok uzun yıllar aldığını ve çıraklığının ise bir ömür sürdüğünü aktardı. Eyidoğan, "Bunlar belli günlerde ve saatlerde geliyorlar. İçlerinde gerçekten bu hat sanatını devam ettirebilecek kapasitede olanlar var. Onlarla özel ilgilenerek inşallah bizden sonra ileriye götürecekleri için onlara gayretli bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Hat öncelikle sabır demektir. Sabır olmadan Hat, Ebru dahi olmaz. Zaman olarak da şu kadar zamanda hat öğrenilir, şu kadar zamanda ebru öğrenilir diyemeyiz. Ebru ve Hatta kendini adayan ölünceye kadar onun çırağı olur. Ne zaman oldum derse o zaman öldüğü gün odur. Onun için bizim ustalığımız uzun süre çalışılması gerekir. Ama yuvarlak bir şey söylersek 6-7 sene gibi zaman içerisinde devam eden bir öğrenci ben hat yazıyorum diyebilir. Ebruda da böyledir. Ebru özellikle malzemelerini kendi yaparsa Ebrucudur. Ama dışarıdan satın aldığı malzemelerde Ebruculuk veya sentetik malzemelerde Ebruculuk olmaz. Ebrunun malzemeleri farklıdır" diye konuştu.

"Bu sanat 7'dan 70'e herkesin dikkatini çekiyor"

Mevcut kursiyerlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu söyleyen Eyidoğan: "Hat sanatı çok eski bir sanat olarak günümüze kadar gelmiştir. Hat demek, çizgi demektir. Hüsni hat; güzel çizgi demektir. Hat sanatı 7'den 77'ye herkesin dikkatini çeken ama son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş sanatlar arasına girmiş, fakat şuan da da yeniden büyük bir ilgi görmeye başlamıştır. Kursiyerlerimizin sayısı bir hayli fazladır. Bu açıdan Ebru ve Hat tekrardan bir ilerleme gösterdi diyebiliriz" dedi.

Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi bu sanata yoğun ilgi var
Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi bu sanata yoğun ilgi var
Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi bu sanata yoğun ilgi var
Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi bu sanata yoğun ilgi var

Karahisar, Öğretmen, Emekli, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi bu sanata yoğun ilgi var - Son Dakika


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