Bir zamanların SMS'i kartpostallar Kitap Fuarında - Son Dakika
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Bir zamanların SMS'i kartpostallar Kitap Fuarında

18.05.2022 09:45
Bir zamanların SMS'i kartpostallar Kitap Fuarında

Kartpostal gibi eski gelenekler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde devam eden 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yeniden canlanıyor

Bu yıl 'şiir' temasıyla gerçekleştirilen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin alanındaki en iyi fuarı olan 12. Kocaeli Kitap Fuarı, zengin içeriğiyle her yaş grubundan ilgi görüyor. Herkesin ilgi alanına göre aradığı eserleri bulabildiği fuarda eski gelenekler de yeniden canlanıyor ve ziyaretçiler adeta geçmişe yolculuk yapıyor. Bu gelenekler arasında bir zamanların SMS'i 'kartpostallar' vatandaşların bir hayli ilgisini çekiyor.

KURBAN BAYRAMI'NA KARTPOSTAL

2000'lerin başlarına kadar yılbaşı, bayram veya doğum günü gibi özel günlerde bir mesaj gönderim aracı olarak kullanılan kartpostallar, yalnızca iletişim kurmanın değil anı biriktirmenin de özgün bir yoluydu. Bu bağlamda 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda eski gelenekleri hatırlama imkanı bulan vatandaşlar, kaybolmaya yüz tutmuş kartpostal geleneğine sahip çıkıyor. Kurban Bayramı öncesi sahaf stantlarında kartpostal beğenen ve satın alan vatandaşlar, uzakta olup da bayramda göremeyecekleri yakınlarına kartpostal göndererek bayramlarını kutlamak istiyor. 12. Kocaeli Kitap Fuarı her gün 10.30 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

YORUMLAR
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Kocaeli'nin lezzeti yeni tadıyla beğenildi Kocaeli'nin lezzeti yeni tadıyla beğenildi
Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Kitap, Şiir, SMS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir zamanların SMS'i kartpostallar Kitap Fuarında - Son Dakika


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