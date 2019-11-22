Biraderler Cabaret bu akşam 42 Maslak'ta

Biraderler Yapım'ın kurucusu, oyuncu, yapımcı ve yönetmen Arda Aydın'ın yazıp yönettiği Biraderler Cabaret, dördüncü sezonunda İstanbulllularla buluşmaya devam ediyor.



Üç başarılı oyuncu Arda Aydın, Mert Yavuzcan ve Anıl Altınöz, iki buçuk saatlik gösteri boyunca hem dans ediyor hem de Beatles'tan Michael Jackson'a, 90'lı yılların unutulmaz Türkçe hitlerinden film müziklerine kadar birbirinden sürprizli tam 21 şarkı seslendiriyor. Biraderler Cabaret, bir müzikal yapmak için kolları sıvayan üç yapımcının hikayesini sahneye taşıyor. Seyircisinin de bir anda kendini sahnede bulabileceği Biraderler Cabaret, bu akşam saat 20.30'da 42 Maslak ininal Espor Arena'da sahnelenecek.