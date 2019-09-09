Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:26 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Çaycuma
ilçesinde, bir birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Çay Mahallesi
'nde bulunan birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen V.K., burada çalışan ismi henüz belirlenemeyen kadına pompalı tüfekle ateş etti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli V.K. kaçtı. Polis
, V.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemesi sürüyor.
Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü 4 yaralı Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti