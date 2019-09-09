Son Dakika Haberleri: Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü
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Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü

52 dakika önce

Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldüZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen V.K., burada çalışan ismi henüz belirlenemeyen kadına pompalı tüfekle ateş etti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli V.K. kaçtı. Polis, V.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemesi sürüyor.

Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü

Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:48 Kaynak: DHA
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