Son Dakika Haberleri: Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü
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Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü, System.String[]

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen V.K., burada çalışan ismi henüz belirlenemeyen kadına pompalı tüfekle ateş etti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli V.K. kaçtı. Polis, V.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemesi sürüyor.

Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:59 Kaynak: DHA
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