Son Dakika Haberleri: Birahanede çalışan özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (3)
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Birahanede çalışan özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (3)

1 saat önce

YAKALANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yaptığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Vedat K., polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı.

Birahanede çalışan özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (3), System.String[]

YAKALANDI
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yaptığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Vedat K., polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı. Basat köyü yakınlarında yakalanan Vedat K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vedat K. ile Ozorkhon Abdıkarımova arasında ilişki olduğu öğrenildi.


Özbekistan, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:14 Kaynak: DHA
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