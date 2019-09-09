Birahanede çalışan özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (3)
1 saat önce
YAKALANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yaptığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Vedat K., polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:14 Kaynak: DHA
YAKALANDI
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yaptığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Vedat K., polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı. Basat köyü yakınlarında yakalanan Vedat K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vedat K. ile Ozorkhon Abdıkarımova arasında ilişki olduğu öğrenildi.
Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon!