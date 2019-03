Bıraktığı Sigaranın Parasıyla Sokak Hayvanlarına Mama Alıyor

MANİSALI hayvansever Kamil Güngör (50), 11 yıl önce bıraktığı sigaraya harcadığı parayı artık sokak hayvanlarına mama almak için kullanıyor. Güngör, yaz- kış demeden, her gün yem poşetleriyle sokak sokak gezerek, hayvanları besliyor. Manisa Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olarak görev yapan, evli, 2 çocuk babası Kamil Güngör, 2008 yılında sigarayı bıraktı. Tiryaki olan ve günde 2 paket sigara içen Güngör, bıraktıktan sonra kendisini küçük yaşlardan beri sevdiği ve iş hayatına atılmasının ardından bakımlarıyla ilgilendiği sokak hayvanlarına adadı. Güngör, eskiden sigaraya verdiği parayı artık biriktirip, sokak hayvanlarına mama almak için kullanıyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde yem poşetleriyle sokak sokak gezip, mahallesindeki kedi ve köpekleri besleyen Güngör, tek isteğinin duyarlı kişilerin çoğalması olduğunu söyledi. Güngör, sigarayı sokak hayvanlarına daha fazla yem alabilmek için bıraktığını da kaydetti.'ONLAR SAYESİNDE SİGARAYI BIRAKTIM'Çocukken sokak hayvanlarını sadece sevebildiğini, şimdi ise onlara bakabildiğini belirten Kamil Güngör, "İnsanlara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Bu yaptığımın manevi bir değeri olduğuna inanıyorum. Sigarayı bırakmadan önce de sokak hayvanlarını besliyordum; ancak maddi yükü biraz daha ağır oluyordu. Benim sigarayı bırakmama neden olan şey tam olarak da bu. Sigaraya harcadığım aylık 250- 300 lira gibi parayı sokak hayvanlarına mama almakta kullanıyorum. Zaman zaman bu parayla gerektiğinde onların tedavilerini de yaptırıyorum. Her gün iş çıkışında onları gördüğümde, karınlarının doyduğunu bildiğim zaman mutlu oluyorum. Sokak hayvanlarının hepsine aynı ilgiyi gösteriyorum. Hepsine aynı mamayı alıyorum. Hepsi için üzülüp, hepsi için seviniyorum. Zaman zaman çevredeki insanlar da beni görünce maddi, manevi destek oluyorlar. Evin kapısını açıp işe gitmek için dışarı çıkınca işten çıkıp eve döndüğüm saatlerde karşımda onları görüyorum. Beni beklediklerini fark ediyorum. Onlar sayesinde sigarayı bıraktım. Onlara çok şey borçluyum" diye konuştu.- Manisa