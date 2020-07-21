Biran Damla Yılmaz'a sosyetik sevgili!

'Baraj' dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz, dizi çekimlerine başlamadan Çeşme'de tatile gitti. Sezon öncesi dinlenerek bol bol moral depolayan Yılmaz, bu süre zarfında sürpriz bir aşka da yelken açtı. Genç oyuncu, Esas Holding'in veliahtlarından Fethi Sabancı Kamışlı'ya gönlünü kaptırdı. Birlikteliklerini ne kadar gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da ikilinin kareleri, tatilciler tarafından çekildi. 'gossippasta' adlı Instagram adresinde ortaya çıkan fotoğraflarda çiftin mutlulukları dikkatlerden kaçmadı.& ;



