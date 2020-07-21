Biran Damla Yılmaz'a sosyetik sevgili! - Son Dakika

Biran Damla Yılmaz'a sosyetik sevgili!

Biran Damla Yılmaz, 'Baraj' dizisinin çekimleri başlamadan sürpriz bir aşka yelken açtı. Oyuncu, Esas Holding'in veliahtlarından Fethi Sabancı Kamışlı ile birlikte…

'Baraj' dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz, dizi çekimlerine başlamadan Çeşme'de tatile gitti. Sezon öncesi dinlenerek bol bol moral depolayan Yılmaz, bu süre zarfında sürpriz bir aşka da yelken açtı. Genç oyuncu, Esas Holding'in veliahtlarından Fethi Sabancı Kamışlı'ya gönlünü kaptırdı. Birlikteliklerini ne kadar gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da ikilinin kareleri, tatilciler tarafından çekildi. 'gossippasta' adlı Instagram adresinde ortaya çıkan fotoğraflarda çiftin mutlulukları dikkatlerden kaçmadı.& ;

Çeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 00:46 

Son Dakika Magazin Biran Damla Yılmaz'a sosyetik sevgili! - Son Dakika Magazin
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21:29
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
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