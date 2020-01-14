Biran Damla Yılmaz'ın yeni dizisi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Biran Damla Yılmaz'ın yeni dizisi - Son Dakika Magazin

Biran Damla Yılmaz'ın yeni dizisi

6 saat önce

Bir yandan da YouTube kanalı için videolar çeken genç oyuncu, "Güzel işler yapmaya devam edeceğim. Sevenlerime sürprizlerim var" diyor.

Biran Damla Yılmaz'ın yeni dizisi, System.String[]

Bir yandan da YouTube kanalı için videolar çeken genç oyuncu, "Güzel işler yapmaya devam edeceğim. Sevenlerime sürprizlerim var" diyor.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:15 
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