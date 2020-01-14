Biran Damla Yılmaz'ın yeni dizisi
6 saat önce
Bir yandan da YouTube kanalı için videolar çeken genç oyuncu, "Güzel işler yapmaya devam edeceğim. Sevenlerime sürprizlerim var" diyor.
Bir yandan da YouTube kanalı için videolar çeken genç oyuncu, "Güzel işler yapmaya devam edeceğim. Sevenlerime sürprizlerim var" diyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:15
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