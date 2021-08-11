Birand Tunca öyle bir şeye merak sardı ki...

Mesut Yazıcı'nın objektifine çarpıcı pozlar veren yakışıklı oyuncu, "Holografik evren teorisi, kuantum, madde ve fizik gibi konulara merak sarmış durumdayım." açıklamasını yaptı.

"KİMSE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAMALI"

At binen, kılıç kullanan, dans edip, çok okuyan Birand Tunca, oyuncuda olması gereken özellikler diye bir liste yapılamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Oyunculuk spesifiktir. Dünyanın en iyi özelliklerine sahip olsanız da yönetmen sizden burnunuzla flüt çalmanızı istediğinde yapamıyorsanız siz yeterli bir oyuncu olmazsınız. Bu yüzden tek önerim kendilerini mümkün mertebe geliştirmeleri olabilir. Asla yapmayın diyeceğim şey ise ümitsizliğe kapılmak olur. "

Birand Tunca, gerek oyunculuk performansı gerekse yakışıklılığıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.