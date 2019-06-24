Biranda ortaya çıkan Yunus sürüsü, turistleri şaşkına uğrattı
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Biranda ortaya çıkan Yunus sürüsü, turistleri şaşkına uğrattı Turistlerin heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdıANTALYA - Antakya'nın Kemer ilçesinde deniz turu yapan tatilcilerin teknesine yunuslar eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:27 Kaynak: İHA
Biranda ortaya çıkan Yunus sürüsü, turistleri şaşkına uğrattı
Turistlerin heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı
ANTALYA - Antakya
'nın Kemer
ilçesinde deniz turu yapan tatilcilerin teknesine yunuslar eşlik etti. Tekneyle yarışan, suya dalıp çıkan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Antalya
'nın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer ilçesinde tatil yapan turistler tekne ile gezintiye çıktı. Turistler Kumluca
, Adrasan
Suluada'ya tekne ile gezinti yaparken bir anda yunus sürüsü ile karşılaştı. Sayıları net olarak bilinmeyen yunus sürüsü turistlere eşlik etmeye başladı. Tekneyle yarışan yunuslar, metrelerce havalanıp suya dalıp çıktı. Bir anda yunusların görsel şölenine şahit olan teknedekiler büyük heyecan yaşadı. Turistlerden birisinin, "Gezerken yunusları da gördük" demesi dikkat çekti. Bir süre teknede bulunanlara eşlik eden yunuslar daha sonra gözden kayboldular.
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