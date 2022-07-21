Biraya karşılık ayçiçek yağı - Son Dakika
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Biraya karşılık ayçiçek yağı

21.07.2022 09:43

Almanya'da bir bira üreticisi restoran, ayçiçek yağı sıkıntısı nedeniyle bira karşılığında yağ alıyor.

Almanya'da bir bira üreticisi restoran, ayçiçek yağı sıkıntısı nedeniyle bira karşılığında yağ alıyor. Kampanyadan restoran da müşteriler de çok memnun.

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Kaynak: DailyMotion.com

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biraya karşılık ayçiçek yağı - Son Dakika

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