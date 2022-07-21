Almanya 'da bir bira üreticisi restoran, ayçiçek yağı sıkıntısı nedeniyle bira karşılığında yağ alıyor. Kampanyadan restoran da müşteriler de çok memnun.

Kaynak: DailyMotion.com

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Biraya karşılık ayçiçek yağı - Son Dakika

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