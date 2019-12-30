Biraz daha kalırsan kötü şeyler olabilir! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Biraz daha kalırsan kötü şeyler olabilir! - Son Dakika Magazin

Biraz daha kalırsan kötü şeyler olabilir!

6 saat önce

Kartal, Azize ve kardeşini Barbaros'un evinden götürmek istemektedir.

Biraz daha kalırsan kötü şeyler olabilir!, System.String[]

Kartal, Azize ve kardeşini Barbaros'un evinden götürmek istemektedir. Azize onun bu isteğine karşı koyar. Kardeşinin iyileşmesini bahane ettiğini düşünen Kartal asıl nedeni öğrenmeye çalışır. Azize inatla söylemez. Bu sırada Kartal inatlaşan Azize'yi sırtına yüklediği gibi kapıya götürmek ister. Azize bu davranışından dolayı hoşnut olsa da ondan kurtulmayı başarır. İki aşık birbirlerinin gözlerinin içinde kaybolurlar.


Kartal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MasterChef şampiyonu Cemre, örnek hareketiyle takdir topladı
Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti Demet Akalın'dan etek boyu eleştirilerine sert tepki: Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti

Son Dakika Haberleri
19:41 Port Of Point'da yeni yıl partisi - Son Dakika Magazin
19:41 Neden İngilizce öğrenemiyoruz - Son Dakika Magazin
19:41 Gülten Karaböcek İzdihamı - Son Dakika Magazin
19:41 Özlem Esen'den yeni yıl partisi - Son Dakika Magazin
19:41 Bu yöntemle 2020'ye yenilenmiş vücutla girdi - Son Dakika Magazin
18:44 MasterChef şampiyonu Cemre, örnek hareketiyle takdir topladı - Son Dakika Magazin
17:30 Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:55:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biraz daha kalırsan kötü şeyler olabilir! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]