Biraz kilo verip, göbek yağlarından kurtulmak kim istemez ki? - Son Dakika

Stresli olduğumuz zaman böbrek üstü bezlerimiz kortizol adı verilen bir hormon salgılayarak vücudumuzun enerji dengesinin olumsuz yönde etkiliyor. Hatta aşırı kortizol üretimi neticesine vücutta hem lüzumsuz su tutulmasına (ödem) hem de vücudumuzun bu suyu kullanması nedeniyle sonrasında aşırı su isteğine neden oluyor.

Ballı ve sütlü zencefil çayını her sabah kahvaltımızda içtiğimizde, Zencefil içerisinde bulunan gingerol adlı madde sayesinde bağırsak hareketleri güçlenerek yaşadığımız kabızlık sorunundan kurtuluyoruz. Sütlü zencefil çayı kortizol üretimini azaltarak ayrıca dopamin ve seratonin hormonlarının salınımını düzenleyici etkisi ile vücudumuzu depresyona ve strese karşı koruyucudur.Sütlü zencefil çayı sindirim enzim üretimini de tetiklediği için daha az acıkmamızı sağlar ve göbek ağlarından da daha kolay kurtuluruz.

Ballı Sütlü Zencefil Çayı

Neler gereklidir ?

Taze zencefil 1-2 ince dilim veya ½ çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı bal,1 bardak kaynamış su veya 1 kahve cezvesi sıcak su

Nasıl hazırlanır ?

Taze zencefil kullanacaksanız patates soyar gibi sert kabuğunu soyun ve 2 ince dilim kesin. Toz zencefil ise ½ çay kaşığı toz zencefili demlenmek üzere cezveye koyun ve üzerini çay tabağı ile kapatın kaynarken aroması kaybolmasın.10 dakika kısık ateşte kaynatın sonra altını söndürün ve 5 dakika bekleyin.

Çay fincanının 1/3 ünü bu demlediğiniz çayı süzerek doldurun.1 çay kaşığı balı içerisine karıştırın ve en son üzerini süt ile doldurun.

Süt ile tadından hoşlanmayanlar içerisine süt yerine biraz limon suyu koyabilirler fakat süt olması hem acıkmanızı engeller hem de sindirim sisteminizin daha rahat çalışmasını sağlar.