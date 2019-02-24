Birbirimize Çekilişle Hediye Aldık

Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Çekiliş yapıyoruz ve kimin şansına kaç para çıkarsa ona hediye alıyoruz.

Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Çekiliş yapıyoruz ve kimin şansına kaç para çıkarsa ona hediye alıyoruz.

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