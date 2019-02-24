Birbirimize Çekilişle Hediye Aldık
58 dakika önce
Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Çekiliş yapıyoruz ve kimin şansına kaç para çıkarsa ona hediye alıyoruz.
Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Çekiliş yapıyoruz ve kimin şansına kaç para çıkarsa ona hediye alıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:15 Kaynak: Youtube
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