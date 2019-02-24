Son Dakika Haberleri: Birbirimize Çekilişle Hediye Aldık

Birbirimize Çekilişle Hediye Aldık

58 dakika önce

Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Çekiliş yapıyoruz ve kimin şansına kaç para çıkarsa ona hediye alıyoruz.

Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Çekiliş yapıyoruz ve kimin şansına kaç para çıkarsa ona hediye alıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:15 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti

Son Dakika! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birbirimize Çekilişle Hediye Aldık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]