Son Dakika Haberleri: 'Birbirimize Misafir Olalım' Projesi Kırkpınar Köyü Ziyereti İle Devam Etti

'Birbirimize Misafir Olalım' Projesi Kırkpınar Köyü Ziyereti İle Devam Etti

56 dakika önce

"Birbirimize Misafir Olalım" projesi kapsamında kentte yaşayan öğrenciler köy hayatını yakından görmek üzere Kırkpınar Köyünde yaşayan arkadaşlarına misafir oldular.

'Birbirimize Misafir Olalım' Projesi Kırkpınar Köyü Ziyereti İle Devam Etti, System.String[]

Projenin ilk kafilesi olan Kırkpınar Ortaokulu öğrencileri kent merkezindeki arkadaşlarına misafir olarak Şanlıurfa'da Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, Balıklıgöl ve Göbeklitepe gibi Şanlıurfa'nın tarih ve kültürünü yakından görme fırsatını buldular.

Projenin devamında Şanlıurfa'daki öğrenciler, Kırkpınar Köyüne giderek kırsalda yaşayan arkadaşlarına misafir oldular.

Kırkpınar Köyü Ortaokulu bahçesinde kentten gelen arkadaşlarını karşılayan öğrenciler sonrasında evlerinde arkadaşlarını ağırlayıp aynı çatı altında aynı sofrayı paylaştılar.

Arkadaşlarına köy yaşantısı ile ilgili bilgi verip, köy içerisinde gezdirerek köylerini tanıtan ev sahibi öğrenciler mutluluklarını dile getirerek, bu projeyle yeni arkadaşlar edinmelerine ve yaşadıkları bölgeyi tanımalarına fırsat verdikleri için projede emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Projenin, Mart ve Nisan aylarında toplam 4 kafile ile devam ettirileceği yetkililer tarafından belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:07 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör Ligde Skandal Olay! Taraftara Cinsel Organını Gösterdi MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek AK Parti'nin Adayı Seyit Onbaşı'nın Adını Unuttu: Çavuşun Adı Neydi Ya
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:03:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Birbirimize Misafir Olalım' Projesi Kırkpınar Köyü Ziyereti İle Devam Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]