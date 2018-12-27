Son Dakika Haberleri: Birbirimize Yeni Yıl Hediyesi Aldık

Birbirimize Yeni Yıl Hediyesi Aldık

1 saat önce

Bu videoda OHA Diyorum ekibi olarak birbirimize yılbaşı hediyeleri alıyoruz.

Bu videoda OHA Diyorum ekibi olarak birbirimize yılbaşı hediyeleri alıyoruz. Önce çekiliş yapıyoruz. Sonra da bu çekilişte çıkan kişi ve bütçeye göre yeni yıl hediyelerini almak üzere yola düşüyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:01 Kaynak: Youtube

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