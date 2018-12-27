Birbirimize Yeni Yıl Hediyesi Aldık

Bu videoda OHA Diyorum ekibi olarak birbirimize yılbaşı hediyeleri alıyoruz.

Bu videoda OHA Diyorum ekibi olarak birbirimize yılbaşı hediyeleri alıyoruz. Önce çekiliş yapıyoruz. Sonra da bu çekilişte çıkan kişi ve bütçeye göre yeni yıl hediyelerini almak üzere yola düşüyoruz.

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