Birbirimizi Sevelim!

AMA ne yazık ki, farklı din mensupları arasında bazı kendini bilmezlerin, bu ilkeleri göz göre göre, bile bile ayaklar altına aldıkları görülmektedir. Bazılarının da dini istismar ettikleri.İşte bir Noel'i daha geride bıraktık. Hıristiyan aleminin ruhani lideri Papa Françesko, Noel vesilesiyle yayınladığı mesajında, günümüzde insanların daha çok egoistleşmesinden, daha az paylaşmasından yakındı. Papa Françesko, "İnsanlar çok açgözlü ve çok doyumsuz oldu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir doyumsuz açgözlülük yaşanmakta. Çok küçük bir bölüm varlık içinde yüzerken, çoğu insanın ekmek bile bulamadığı bir çelişki mevcut" dedi."Noel'in tarihi bize, yaşam için varlık, açgözlülük ve müsriflik değil, insan sevgisinin önemli olduğunu anlatıyor. Tıka basa yemek değil, paylaşmak ve vermek. Noel'de kendi kendimize, 'Ekmeğimizi olmayanlarla paylaşıyor muyuz?' sorusunu sormalıyız" dedi. Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık 'ta da Vatikan 'daki Peter Meydanı'nı dolduran onbinlerce kişinin yanı sıra radyo, televizyon ve sosyal medyadan izleyen milyonlarca kişiye hitaben yaptığı konuşmasında sevgi ve hoşgörünün altını çizdi."Barış, sevinç ve yaşamın anlamını yeniden bulmak hepimize iyi gelecektir" dedi. Papa, insanlığın çeşitlilikte ırkları, dilleri ve kültürleri paylaştığının altını çizdi."İnsanlıkta hepimiz kardeşiz. İnsanların farklılığı zenginliktir, tehlike değil" dedi.Dünyanın çeşitli kesimlerinde süregelen savaşları hatırlattı. İsrail ile Filistin 'in yeniden diyalog kurup 70 yıldır sürdürülen savaşı bitirmelerini istedi. Suriye 'de 2011'den beri süregelen savaşın bitmesi için uluslararası toplumun politik bir çözüm bulmasını önerdi.Ancak bu sayede sığınmacı konumundaki insanların ülkelerine, yaşadıkları topraklara geri dönebileceklerini dile getirdi. Almanya 'da da din adamları ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Noel mesajlarında sevgiyi, karşılıklı anlayış ve saygıyı, hoşgörüyü, insani ilişkileri, birlikteliği ve diyaloğu ön plana çıkardılar.Alman Katolik Papazlar Konferansı Başkanı Reinhard Marx, yaşanılan güvensizlik duygusu ve endişeler nedeniyle, köktendincilik, düşman-dost düşüncesi, hatta kin ve şiddet için dinin istismar edildiğine dikkati çekti. Reinhard Marx, "Dost-düşman, kazanan-kaybeden, zafer kazanan-yenilgiye uğrayan kategorisinde düşünce tarzı her geçen gün artmakta. Bu durum bizim gibi genelde barış ve refah içinde yaşadığımız ülkemizde de hissedilmekte. Kiliseler olarak buna karşı ciddi bir biçimde mücadele etmeliyiz" dedi.İnsan ilişkilerinin yeniden ön plana çıkarılması için toplumun her kesiminin çaba göstermesini de istedi. Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı Heinrich Bedford Strohm, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) politikacılarının, kendileri gibi radikal olmayan, kendileri gibi düşünmeyen üyelerini 'kalkan' olarak kullandıklarına dikkati çekti. AfD yöneticilerinden Hıristiyanlıkla hiç bağdaşmayan açıklamalar geldiğini hatırlatırken, "Ne olur kendinizi de dinimizi de istismar ettirmeyin bunlara" dedi. Hatta çok açık bir biçimde bu partiye oy verilmemesi çağrısında da bulundu.Dinleri nedeniyle insanların küçümsenmesine, ırkçılığa ve antisemitizme (Yahudi düşmanlığına) karşı kararlı bir biçimde karşı çıkılmasını da istedi. Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Almanlar arasında suskunluğun arttığına, insanların birbirlerini dinlemediğine dikkati çekerek, "Sizin gibi düşünmeyen insanlarla da konuşun" dedi. Demokrasinin siyasi çatışma ve uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu belirtirken, "Uzlaşma yetisi demokrasinin gücüdür" dedi."Bu bizim ülkemiz. Bu bizim demokrasimiz. Bizim demokrasimiz güçlü" dedi. Alman Cumhurbaşkanı, "Şu gelecekte de geçerli olacak; Kökeninden veya teninin renginden, dünya görüşünden veya en çok sevdiği takımdan bağımsız olarak, hepimiz bu ülkeye aitiz" dedi.Evet, bana göre bu Noel'in en önemli ve en güzel mesajı sevgiydi, insan sevgisi.Ve "Birbirinizi sevin! Birbirimizi sevelim" mesajı.