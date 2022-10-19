Iron Man zırhı yandı! Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik! - Son Dakika
Üye Girişi

Iron Man zırhı yandı! Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik!

19.10.2022 20:41
Iron Man zırhı yandı! Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik!

Birbirinden farklı ve yüzlerce cihazı, zırhı üreten ve yakın zamanda derisinin altına çip yerleştiren Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik.

Birbirinden farklı ve yüzlerce cihazı, zırhı üreten ve yakın zamanda derisinin altına çip yerleştiren ünlü YouTuber Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik.

Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik!

Mcdodo ürünlerinden satın almak için buraya tıklayın

İlginç buluşları ve gerçek ateşleme yapabilen Iron Man zırhı ile ismini duyuran YouTuber Tolga Özuygur, başta Marvel hayranları olmak üzere teknolojinin çılgın tarafıyla ilgilenen herkesin ilgisini çekiyor.

Derisinin altına NFC çipi yerleştiren Özuygur, bu çip ile ofisinin kapısını veya aynı iletişim protokolünü kullanan cihazları programlayarak tıpkı bir anahtar gibi kullanabiliyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz birçok cihaz veya olayı gerçeğe dönüştürmeye çalışan Özuygur, editörümüz Samet'i de bir hayli zorladı.

Düzgün konuşmayı zorlaştıran kulaklığı deneyen editörümüz oldukça zorlanırken, ofisteki bir çok buluşu yerinde deneyimledi.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR
500

Marvel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Iron Man zırhı yandı! Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 02:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Iron Man zırhı yandı! Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement