Birbirinden güzel Yusufçuk türleri doğayı renklendirdi - Son Dakika

Birbirinden güzel Yusufçuk türleri doğayı renklendirdi

ERZURUM - Erzurum'da görüntülenen farklı türde Yusufçuk türleri doğayı muhteşem güzellikleriyle renklendiriyorlar. Fotoğraflanan türler arasında türüne az rastlanan mavi tür Yusufçuk da doğaseverler tarafından fotoğraflandı.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde yaşayan doğasever Taner Sarı Tortum Gölü sulak arazisinde yaşayan birbirinden güzel Yusufçuk türlerini fotoğrafladı. Yaklaşık 2 yıldır kuş, bitki ve böcek türlerini fotoğraflamaya çalışan Sarı, bu yıl ilk kez Yusufçuk türlerini fotoğraflamayı başardı. Özellikle türüne az rastlanan ve Erzurum'da daha önce hiç görülmeyen Mavi Yusufçuğu fotoğraflayan Sarı, Tortum Gölü sulak arazisinin Milli Park olmasını istiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan doğasever Sarı, Tortum Gölü sulak arazisinin birçok türe ev sahipliği yaptığını ifade ederek, " Yaklaşık 2 yıldır buranın canlı çeşitliliğini fotoğraflamak için çalışmalar yapıyorum. Bir kuruma bağlı olmadan gönüllü olarak bu işi yapıyorum. Daha çok kuş fotoğrafları çekiyordum fakat bir gün Yusufçuk türlerine de denk geldim. Önce fotoğrafladım sonra araştırmalarımı yaparak türlerini buldum. Bu zamana kadar çok görülmeyen mavi Yusufçuk türünü fotoğrafladım. Fotoğrafçılar kolay kolay Mavi Yusufçuk türüne denk gelemiyor. Ama biz burada rastladık. Fotoğraflayınca çok mutlu oldum" dedi.