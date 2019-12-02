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Birbirinden lezzetli yemekler yarıştı

6 saat önce

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Düzce Kabağı ve Kestane Şenliğinde kabaktan yapılan tatlı ve tuzlu birbirinden lezzetli yemekler yarıştı.

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Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Düzce Kabağı ve Kestane Şenliğinde kabaktan yapılan tatlı ve tuzlu birbirinden lezzetli yemekler yarıştı. Dereceye girenler ödüllerini Belediye Başkan Yardımcılarından aldı.


Düzce Kabağı ve Kestane Şenliği birbirinden farklı etkinlikleri ile konuklarına eğlenceli saatler yaşattı. Düzce kabağından yapılmış sayısız yemeklerin ikram edildiği şenlik kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında kıyasıya mücadele dikkat çekti. Jüri üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Aşçı Esnaf Emel Kılınçoğlu, Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman, Ünlü Sanatçı Nurullah Çelebi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür'e sunumlarını yapan yarışmacılar arasında seçim yapmada oldukça zorlandı.


Yapılan oylama sonucunda yarışmayı kazananlar tuzlu kategoride Nurten Bekoğlu'nun yaptığı Kabaklı Kestaneli Sarma birinci, Hatice Kudal'un yaptığı Kabak Yahnisi ikinci, Elveda Öztürk'ün yaptığı Balkabağı Dolması üçüncü oldu.


Tatlı Kategorisinde ise Nuray Bekoğlu'nun yaptığı Eltiler Tatlısı birinci, Sultan Kasapoğlu'nun yaptığı Bardakta Kabaklı Tatlı ikinci, Zennure Yıldırım Davut'un yaptığı Kabaklı Turta Püresi ise üçüncü oldu.


Organizasyonun sonunda plaket ve ödüllerini Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu, Kent Konseyi Başkanı Av. Ali Dilber'den alan yarışmacılar hatıra fotoğrafı çektirdiler. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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