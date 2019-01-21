Birbirinden Ünlü İsimler Ankara'ya Geliyor

Şubat ve Mart ayında Congresium'da gerçekleşecek konserlerde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca 14 Şubat'ta Ankara'da sahne alan Sıla, geleneği bozmayıp bu yıl da Sevgililer Günü'nde yine başkentli hayranlarıyla bir arada olacak. 14 Şubat biletlerine büyük ilgi olan Sıla, yoğun istek üzerine 15 Şubat'ta tekrar sahneye çıkacak.

Yıllara meydan okuyan enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla herkesin hayranı olduğu Erol Evgin ise 22 Şubat'ta Ankaralılarla buluşacak.

Sesiyle olduğu kadar sahnedeki danslarıyla da her zaman kendine hayran bırakan Candan Erçetin ise, 23 Şubat'ta Congresium sahnesinin konuğu olacak.

Ankara'da verdiği son konserinde kapalı gişe sahne alan Sertab Erener'de yoğun istek üzerine 8 Mart'ta yeniden başkentlilerle bir araya gelecek. "Sertab'ın Müzikali" ile izleyen herkesten tam not alan Erener, Ankaralı müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatacak.