Birbirinden Ünlü İsimler Ankara'ya Geliyor
30 dakika önce
Her yıl düzenlediği konserlerle Ankaralılara müzik ziyafeti yaşatan Kerki ve Solfej bu yıl da konserlere hız kesmeden devam ediyor.
Şubat ve Mart ayında Congresium'da gerçekleşecek konserlerde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca 14 Şubat'ta Ankara'da sahne alan Sıla, geleneği bozmayıp bu yıl da Sevgililer Günü'nde yine başkentli hayranlarıyla bir arada olacak. 14 Şubat biletlerine büyük ilgi olan Sıla, yoğun istek üzerine 15 Şubat'ta tekrar sahneye çıkacak.
Yıllara meydan okuyan enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla herkesin hayranı olduğu Erol Evgin ise 22 Şubat'ta Ankaralılarla buluşacak.
Sesiyle olduğu kadar sahnedeki danslarıyla da her zaman kendine hayran bırakan Candan Erçetin ise, 23 Şubat'ta Congresium sahnesinin konuğu olacak.
Ankara'da verdiği son konserinde kapalı gişe sahne alan Sertab Erener'de yoğun istek üzerine 8 Mart'ta yeniden başkentlilerle bir araya gelecek. "Sertab'ın Müzikali" ile izleyen herkesten tam not alan Erener, Ankaralı müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:31 Kaynak: Bültenler
Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı
Kahramanmaraş'tan Ağrı'ya Gönül Köprüsü
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Dilek: Real Madrid, Ankaragücü'yle Karşılaşmak için Ankara'ya Gelsin
TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak