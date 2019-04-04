Son Dakika Haberleri: Birbirinden Ünlü İsimler Türkiye Turnesinde

Birbirinden Ünlü İsimler Türkiye Turnesinde

22 dakika önce

?Birbirinden ünlü isimlerle düzenlediği her konserde müzik ziyafeti yaşatan Kerki ve Solfej Türkiye turnesine hız kesmeden devam ediyor.

Birbirinden Ünlü İsimler Türkiye Turnesinde, System.String[]

Nisan ayında gerçekleşecek konserlerde birbirinden ünlü isimler farklı şehirlerde sahneye çıkacak.

Sertab Erener, Sıla, Mabel Matiz, Erol Evgin ve Candan Erçetin'in büyük bir ilgiyle takip edilen Türkiye turneleri devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında verdikleri konserlerle dinleyicileri ile buluşan sanatçıların Nisan ayı programlarında Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır, Batman, Konya, Eskişehir, Mersin, Kayseri, İzmir ve Mardin var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:19 Kaynak: Bültenler

Sertab Erener, Candan Erçetin, Türkiye, Güncel
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