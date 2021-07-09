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Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu - Son Dakika

Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu

09.07.2021 23:20

Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu Birbirlerini tanımayan, bilmeyen insanlar çapraz nakille böbrek kardeşi oldu 5'inci çift kol nakli hastası yoğun bakımdan çıktı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen çapraz donörlü böbrek nakli ile 6 hasta...

Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu

Birbirlerini tanımayan, bilmeyen insanlar çapraz nakille böbrek kardeşi oldu

5'inci çift kol nakli hastası yoğun bakımdan çıktı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen çapraz donörlü böbrek nakli ile 6 hasta sağlığına kavuştu. Kendi canlı verici adayı ile kan ya da diğer tıbbi uyumsuzluğu olan ancak başka hastaya organ verebilecek durumda olan vericilerin, değişim yoluyla yapılan 6 çapraz donörlü böbrek nakilleri hastaları sağlığına kavuşturdu.

Adını yaptığı yüz, rahim ve kompozit doku nakilleriyle dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, organ nakillerine de aralıksız devam ediyor. Hastanede, kendi canlı verici adayı ile kan yada diğer tıbbi uyumsuzluğu olan ancak başka hastaya organ verebilecek durumda olan vericilerin değişim yoluyla yapılan çapraz donörlü böbrek nakillerine 6 hasta ile devam edildi. Isparta'dan gelen Fatma Keskin'e, Konya'dan hastaneye başvuran Emine Akarsu'nun böbreği, Keskin'in kardeşi Şerife Gümüşay'ın böbreği ise Akarsu'nun eşi Ümit Akarsu'ya nakledildi. Antalya'dan Emine Pişgen, Hatice Özaktan'ın böbreğiyle İsmail Özaktan ise Pişgen'in eşi Murat Pişgen'in böbreğiyle hayata tutundu. Kahramanmaraşlı hasta Salih Tüten'e Afyonkarahisar'dan gelen Sevim Ayvalı'nın, kardeşi Abbas Tüten'in böbreği de Ayvalı'nın eşi Osman Ayvalık'a verdi. AÜ Hastanesi Organ Merkezi Toplantı Salonu'nda hastaların da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

"Daha fazla katkı vermek istiyoruz"

Toplantıda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ nakli merkezinin 3 çapraz nakli gerçekleştirdiğini söyledi. Çapraz böbrek naklinin diğer ameliyatlardan daha komplike olduğunun altını çizen Özkan, "Geniş bir alt yapı, ciddi tecrübe gerektiren zincir ameliyatlardır. Merkezimiz organ naklinde çıtayı bir tık daha yukarı çıkardılar. Bizim de amacımız hem klinik, hem laboratuvar olarak organ nakli özellikle onkolojiyi her iki bölümü yukarı taşımaktır. Hasta yaşamına hem de bilime daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Çift kol nakli

İlk çift kol naklini 2010 yılında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özkan, "11 yıl geçti. Dünyada kompozit doku nakli yapan ekip yok, hem yüz kol rahim nakli yaptığı merkez de yok. Son çift nakli hastamızın onuncu günündeyiz. Hastamız yoğun bakımdan çıktı. Gayet iyi gidiyor. İlk on gün bizim her zaman teyakkuzda olduğumuz dönemdir. İlk on gün her hastalığın, her ameliyatın kendine ait özellikleri var. Bu ameliyatlarda ilk on gün, ameliyata bağlı komplikasyonlar olabilir. Nedir bunlar dolaşımla ilgili olabilir. Bunu atlattık gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte de ilaçlarla ilgili bir komplikasyon olabilir. Şuanda herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda giderse haftaya hastanın bilgilerini paylaşırız" dedi.

"Gülen yüzlü hastalar bizi mutlu ediyor"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, hastanenin organ nakli ile özdeşleşen hastanelerden biri olduğunun altını çizdi. Hastane olarak organ bağışı bekleyen hastalara umut olmak için çalıştıklarını kaydeden Çete, "Son derece iyi bir ekip çalışması içindeyiz. Bu hastaların sağlığına kavuşmaları iyi bir geleceğe sahip olması için tüm birimlerimiz gece gündüz çalışıyor. Gülen yüzleri karşımızda görmek bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

"Nakil olamayacaklardı"

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, pandeminin yavaşladığı dönemlerde organ nakli merkezinin faaliyetlerinin de artmaya başladığını bildirdi. Ülke genelinden gelen tüm hastalara ellerinden gelen yardımı gösterdiklerine değinen Aydınlı, "Burada, Isparta'dan, Konya'dan, Afyonkarahisar'dan, Kahramanmaraş'tan, Antalya'dan hastalarımız var. Bu hastalarımız kendi böbrek vericileriyle kan yada bir tıbbi uyumsuzluk nedeniyle ameliyat olamayacaklardı. Böbrek nakilleri olamayacak ve diyalize devam edeceklerdi. Merkezimizin geniş çapraz nakil havuzu ile bu hastalar eşleştirildi. Şuanda 6 hastamızın ameliyatı gerçekleştirildi" dedi.

Sağlık durumları iyi

Çapraz nakille hiç birbirlerini tanımayan bilmeyen insanların böbrek ve organ kardeşi olduğunu belirten Aydınlı, hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Aydınlı, böbrek vericilerinde kullandıkları robotik cerrahiyi, önümüzdeki ay alıcı işlemlerinde de kullanacaklarını sözlerine ekledi.

"100'e yakın hastamız var"

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nilgün Bilal, aşıyla birlikte pandeminin zayıflamasıyla organ nakillerinin artmaya başladığını söyledi. 2000 yılından beri çapraz nakil yaptıklarını hatırlatan Bilal, "Çapraz nakil yapılabilmesi için sağlam alt yapınız ve yönetim desteğiniz olması gerekir. Çapraz nakil bekleme listesinde 100'e yakın hastamız var. Her hastayı birbiriyle eşleştiremiyoruz. Hastalarımızın çapraz havuza girmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"1.5 yıl diyalize girmiştim"

Kahramanmaraş'tan Salih Tüten "Kardeşim vericiydi ama kan uyuşmazlığı oldu. Eşimle de şeker sorunu oldu. AÜ Hastanesi'ne geldik. Afyonkarahisar'dan bir kardeşimle çapraz nakil olduk. 1.5 ay diyalize girdim. Herkesi organ bağışına bekliyorum" dedi.

"Başka verici bulamadık"

Afyonkarahisar'dan gelen 48 yaşındaki Sevim Ayvalı, "Eşime böbreğimi vermek istedim ama uyum sağlamadı. Başka kişi de bulamadık. Hastanenin çapraz nakil havuzuna girdik. Oradan haber geldi, Kahramanmaraş'tan Salih Tüten geldi, ben onun kardeşine organ verdim. Onun kardeşi de eşime verici oldu. Allah herkese şifa versin. Eşimin de sağlık durumu çok iyi" diye konuştu.

"Zamanım azdı"

Konya'dan gelen Ümit Akarsu, diyalize girmesine çok az zaman kaldığını anne, baba ve eşinin verici olmasına rağmen uyum sağlanmadığını kaydetti. Akarsu, eşiyle girdiği çaprazlama sonucu nakil olduğunu ve sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu
Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu
Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu
Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu

Akdeniz Üniversitesi, Karahisar, Akarsu, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Birbirini hiç tanımayan 6 kişi, 6 çapraz nakille sağlığına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Koçefe koçaygen: Antalya akdeniz üniversitesi üniversitesi her bölümün sihirli elleri var iyileşmeden emin olmadan taburcu etmezler her kuruş helal olsun.sizleri seviyoruz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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