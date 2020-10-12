Son dakika haberleri: Birbirlerine "ayak" ve "göz" olan arkadaşların "bisiklet aşkı" engel tanımadı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Birbirlerine "ayak" ve "göz" olan arkadaşların "bisiklet aşkı" engel tanımadı

12.10.2020 11:03

Son dakika haberine göre Iğdır'da yaşayan görme engelli Nusret Açık ve bedensel engelli arkadaşı Abidin Toyran, birbirlerine "ayak" ve "göz" olup tandem bisikletle özgürce geziyor.

Iğdır'da yaşayan görme engelli Nusret Açık ve bedensel engelli arkadaşı Abidin Toyran, birbirlerine "ayak" ve "göz" olup tandem bisikletle özgürce geziyor.

Görme engelli atletizm sporcusu Açık ile bedensel engelli Toyran, dışarıda keyifle birlikte gezebilmek için yaptıkları tandem bisiklet başvurusu üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Valilik tarafından temin edilen bisiklet iki arkadaşa teslim edildi.

Görmeyen gözleriyle arkadaşına "ayak" olan Açık, hediye edilen tandem bisikletle gezerken pedal çeviriyor, tutmayan ayaklarıyla Toyran ise bisiklet gidonunda dostuna "göz" oluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine, atletizm sporcusu Nusret Açık'ın talebi üzerine Iğdır Valiliğince bisiklet temin edildiğini söyledi.

"Bisiklete bindiğinde kendini özgür hissettiğini söyledi"

Nusret Açık'ın tam anlamıyla bir sporcu olduğunu, bisiklete de yoğun bir özlem duyduğunu ifade eden Yavaşer, şöyle konuştu:

"Nusret, bisiklete bindiğinde kendisini özgür hissettiğini söyledi, bu çok hoşumuza gitti. Onun bu özlemini gidermek spor adına ona destek olmak bizi de memnun etti. Bu hem sporun yaygınlaşması, spor adına Iğdır'da gelişim sağlamasına da büyük katkı sağlıyor."

Görme engelli sporcu Nusret Açık ise arkadaşı Toyran ile yıllardır tek kişilik bisikletle gezdiklerini ve bunun da çok zor olduğunu söyledi.

Tek kişilik bisiklete iki kişin binmesinin sağlıklı olmadığına işaret eden Açık, "Arkadaşımın bacaklarında sıkıntı vardı, o yönü belirliyordu, ben pedal çeviriyordum. Aslında çok zor oluyordu ama şartlar el vermediği için yıllarca tek kişilik bisiklete bindik. Bisiklete binmeyi çok seviyordum, kendimi bisiklete binerken özgür hissediyorum. Bunun için risk de olsa, zor da olsa bisiklete binmekten vazgeçemiyordum." diye konuştu.

Bisiklet hediyesiyle çok mutlu oldular

Kavuştukları tandem bisikletleriyle daha rahat gezebileceklerini ve bu nedenle çok mutlu olduklarını belirten Açık, şunları kaydetti:

" İstanbul'da, İzmir'de görme engellilerin bu tür bisikletlere bindiğini arkadaşlarımdan duymuştum. Biz de müdür beyden bunun bizlere alınmasını rica ettik. Sağ olsun, onlar da bizi kırmadı. Çift pedallı tandem bisikleti aldılar ve bizi mutlu ettiler. Bu bisiklet sayesinde arkadaşımla daha özgür, daha iyi spor yaparız. Bisikletimize kavuştuk çok mutluyuz. Bu bisikletin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bedensel engelli Abidin Toyran da yıllardır bindikleri tek kişilik bisikletle arkadaşı Nusret'in pedal çevirdiğini, kendisinin de direksiyonu yönettiğini anlattı.

Bu şekilde bisiklet sevgilerinin devam ettiğini dile getiren Toyran, "Benim bacaklarım fazla güçlü değil, Nusret'in bacak gücünden faydalanıyorduk. O benim bacaklarım oluyordu, ben de onun gözleri oluyordum. Bu şekilde keyifli bir bisiklet turumuz oluyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Birbirlerine ayak ve göz olan arkadaşların bisiklet aşkı engel tanımadı
Son dakika haberleri: Birbirlerine ayak ve göz olan arkadaşların bisiklet aşkı engel tanımadı
Son dakika haberleri: Birbirlerine ayak ve göz olan arkadaşların bisiklet aşkı engel tanımadı
Son dakika haberleri: Birbirlerine ayak ve göz olan arkadaşların bisiklet aşkı engel tanımadı

Görme Engelli, Nusret Gökçe, Bisiklet, Engelli, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: Birbirlerine 'ayak' ve 'göz' olan arkadaşların 'bisiklet aşkı' engel tanımadı - Son Dakika

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