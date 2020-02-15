Birbirlerine bıçak çeken baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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Birbirlerine bıçak çeken baba öldü, oğlu yaralandı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da kavga eden baba-oğul, birbirlerine bıçakla saldırdı.

Birbirlerine bıçak çeken baba öldü, oğlu yaralandı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da kavga eden baba-oğul, birbirlerine bıçakla saldırdı. Baba öldü, oğlu ağır yaralandı. Eşi ile oğlunu ayırmaya çalışan anne de bıçaklanarak, yaralandı.

Olay, dün akşam Sultandağı ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Abdil Z. (64) ile oğlu İrfan Z. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında baba-oğul birbirine bıçakla saldırdı. Anne Emine Z., eşi ile oğlunu ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Baba ve oğlu ile anne aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Abdil Z., İrfan Z. ve Emine Z. ambulanslarla Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından da Afyonkarahisar'a sevk edildi. Ancak Abdil Z. yolda yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı İrfan Z. ile annesi Emine Z.'nin tedavileri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde devam ediyor. İrfan Z.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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