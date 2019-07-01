Birbirlerine silahla ateş açan kardeşler gözaltına alındı
36 dakika önce
Samsun'da birbirlerine silahla ateş açan 2 kardeş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
'da birbirlerine silahla ateş açan 2 kardeş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi Altınkaya
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (51) ile kardeşi Memduh B. (49) arasında hayvan meselesi yüzünden kavga
çıktı. Mehmet B., kardeşi Memduh'un evine av tüfeğiyle ateş ederken, Memduh da ağabeyi Mehmet'e tabancayla ateş açtı. Mehmet park halindeki bir aracın arkasına saklanarak yara almadan kurtulurken, araca da kurşun isabet ederek maddi hasar meydana geldi.
Tekkeköy Jandarma
Komutanlığı ekipleri olayla ilgili her iki kardeşi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan Mehmet B. ve Memduh B. bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. - SAMSUN
AFAD, kayıp yaşlı adamı dağlık arazide buldu
Düğün günü damada kanlı infaz!
Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi
Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı!