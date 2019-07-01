Son Dakika Haberleri: Birbirlerine silahla ateş açan kardeşler gözaltına alındı
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Birbirlerine silahla ateş açan kardeşler gözaltına alındı

36 dakika önce

Samsun'da birbirlerine silahla ateş açan 2 kardeş, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Birbirlerine silahla ateş açan kardeşler gözaltına alındı, System.String[]
Samsun'da birbirlerine silahla ateş açan 2 kardeş, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (51) ile kardeşi Memduh B. (49) arasında hayvan meselesi yüzünden kavga çıktı. Mehmet B., kardeşi Memduh'un evine av tüfeğiyle ateş ederken, Memduh da ağabeyi Mehmet'e tabancayla ateş açtı. Mehmet park halindeki bir aracın arkasına saklanarak yara almadan kurtulurken, araca da kurşun isabet ederek maddi hasar meydana geldi.

Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili her iki kardeşi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan Mehmet B. ve Memduh B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
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