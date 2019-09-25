Son Dakika Haberleri: Birbirlerine urganlarla vurdular, herkes bakakaldı
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Birbirlerine urganlarla vurdular, herkes bakakaldı

4 dakika önce

Bursa'da gerçekleştirilen bir programda, Türkiye'nin 81 ilinden gelen dernekler, lezzetlerinden kıyafetlerine kadar birçok yöresel ürünleri Bursalıların beğenisine sundu.

Birbirlerine urganlarla vurdular, herkes bakakaldı, System.String[]

Bursa'da gerçekleştirilen bir programda, Türkiye'nin 81 ilinden gelen dernekler, lezzetlerinden kıyafetlerine kadar birçok yöresel ürünleri Bursalıların beğenisine sundu. Açılışta ellerine urganları alan kişiler, bir anda birbirlerine vurmaya başladı. Herkesin bakakaldığı gösterinin daha sonra Malatya'nın Yazıhan aşiretine ait 'tura oyunu' olduğu ortaya çıktı.


Bursa'da gerçekleştirilen bir programda, Türkiye'nin 81 ilinden gelen dernekler, lezzetlerinden kıyafetlerine kadar birçok yöresel ürünleri Bursalıların beğenisine sundu. 28 Eylül tarihine kadar Merinos AKKM'de vatandaşların ziyaretine açık olacak olan programın açılışı da renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yöresine ait lezzetleri gelen misafirlere tattırırken, kimi ise halk danslarıyla büyük beğeni kazandı.


Herkes bakakaldı


AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, diğer illerin protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen açılışta, ellerine urganları alan kişiler, bir anda birbirlerine vurmaya başladı. Herkesin bakakaldığı gösterinin daha sonra Malatya'nın Yazıhan aşiretine ait 'tura oyunu' olduğu ortaya çıktı. Şaşkınlıkla izlenen oyun izleyenler tarafından büyük alkış aldı.


"Bursa Türkiye mozaiği"


Bursa'da 81 vilayetten insanların örfü, adeti ve kültürüyle birlikte yaşadığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşadığımızda Bursa ve diğer şehirlerimiz hepimize yeter. 81 ili de gezdim ve gördüm ama Bursa hepsinde daha güzel. Dağıyla, deniziyle, gölüyle, 4 mevsimi ve farklı bölgelerden gelen insanlarla Bursa tam bir Türkiye mozaiğidir" diye konuştu. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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