Birbirlerini dolandırmaya çalışan dolandırıcılardan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Birbirlerini dolandırmaya çalışan dolandırıcılardan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Birbirlerini dolandırmaya çalışan dolandırıcılardan 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Maltepe'de ormanlık alanda gasp edildiğini ve saldırıya uğradığını iddia eden iki kişi polise giderek şikayetçi olmuş, polis, 'gasp edildik' diyen şahısların aslında telefon dolandırıcılığı çetesinin üyeleri olduğunu, vatandaşlardan çaldıkları 49 bin TL parayı aralarında bölüşemeyince diğer...

Birbirlerini dolandırmaya çalışan dolandırıcılardan 4'ü tutuklandı, System.String[]

Maltepe'de ormanlık alanda gasp edildiğini ve saldırıya uğradığını iddia eden iki kişi polise giderek şikayetçi olmuş, polis, 'gasp edildik' diyen şahısların aslında telefon dolandırıcılığı çetesinin üyeleri olduğunu, vatandaşlardan çaldıkları 49 bin TL parayı aralarında bölüşemeyince diğer çete üyelerini dolandırmaya çalıştıklarını tespit etmişti. Olayla ilgili yakalanan 5 şahıstan 4'ü tutuklandı.


Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre 9 kişiden oluşan bir grup ormanlık alanda kavga etti, ardından otomobillerle kısa süreli kovalamaca yaşayarak kazaya karıştı. Olay yerine gelen polisler, burada yaralı bir kişiye rastladı. Yaralı şahıs ile beraberindeki şahıs, tanımadıkları birkaç şahıs tarafından gasp edildiklerini iddia ederek şikayetçi oldu.


Olayla ilgili çalışma yapan polis, olayın gasp değil de çete üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık olduğunu tespit etti. Polis, 9 kişiden oluşan telefon dolandırıcılığı çetesinin, Samsun'da bir vatandaşı 49 bin TL, Burdur'da bir vatandaşı 93 bin TL olmak üzere toplamda 142 bin TL dolandırdığını, fakat 93 bin TL'nin sahibinin paraya bloke koydurması nedeniyle bankadan çekemediklerini belirledi. Çete üyelerinin 49 bin TL parayı bölüşme konusunda tartışma yaşadıkları ve bu nedenle kavga ettikleri belirlendi. Kavga sonucunda iki kişinin polise gidip gasp edildiklerini söyleyerek suç duyurusunda bulundukları öğrenilmişti.


Olayla ilgili olarak Y.Y., B.Ş., A.İ., K.E.Y., ve H.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan Y.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4şahıs ise, dolandırıcılık suçu nedeniyle tutuklandı. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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