Bircan Bali'den flaş boşanma açıklaması!

Bali açıklamasında, "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi.

Bali boşanma sebebini ise başka şehirlerde ikamet ediyor olmaları olarak belirtti.

'KIZININ VELAYETİNİ ALDI'

Öte yandan Bircan Bali, kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi. Bali, hakkında yorum yapanlara ise "Beni konuşmayın. Ben magazin figürü değilim" diyerek karşılık verdi.



