Bircan Bali: Köpeksiz köye denk gelmişsin değneksiz geziyorsun

Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar, Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş'ı canlı yayınında yerden yere vurmuş, "Başlık parası istedi, aldatıldığımı ilk kızımdan öğrendim, Ali aldatıldığını bile bile Yeliz'le evlendi" demişti. Ali Uğur Akbaş, eski eşi Gülbin Vardar'ı programa bağlandığı için yapımcı Bilal Özbilge'yi tehdit ettiği iddia edilmişti. Program yorumcularımız Bircan Bali, Ali Uğur Akbaş'a ateş püskürdü! Bircan Bali, "Sen kimsinde ben seni konuşacağım. Köpeksiz köye denk gelmişsin değneksiz geziyorsun. Sen bundan sonra ne buradaki kadınları ne yapımcımız Bilal Özbilge'nin karısını ya da kimseyi tehdit etmeyeceksin. Kendine gel! Sen insanları arayarak ailemize ve bize küfür edemez böyle bir hakkı yok. " dedi.