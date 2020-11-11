Bircan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atandı - Son Dakika

Bir önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapan Serkan Bircan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atandı.

Bilecik Belediyesinde çalışırken Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı Vekili görevine gelen Serkan Bircan, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atandı.

Öte yandan Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Sami Akyol atandı. - BİLECİK