Birce Akalay'ın araç takipli akşam yürüyüşü
08.10.2020 20:59
Başarılı oyuncu Birce Akalay, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Geç saatlerde sahilde yürüyüşe çıkan Akalay'ı şoförlü aracının takip ediyor olması dikkat çekti
Arnavutköy'de başladığı yürüyüşünü Bebek'te sonlandıran Akalay, "Malum havalar kötüleşiyor. Ben de son güzel havaları değerlendirmek istedim." dedi.
'BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ'
Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Akalay, "Başka zaman daha uzun konuşuruz, size iyi çalışmalar dilerim" diyerek gözden kayboldu. Akalay'ın kiminle mesajlaştığı merak konusu oldu.
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