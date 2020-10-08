Birce Akalay'ın araç takipli akşam yürüyüşü

Arnavutköy'de başladığı yürüyüşünü Bebek'te sonlandıran Akalay, "Malum havalar kötüleşiyor. Ben de son güzel havaları değerlendirmek istedim." dedi.

'BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ'

Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Akalay, "Başka zaman daha uzun konuşuruz, size iyi çalışmalar dilerim" diyerek gözden kayboldu. Akalay'ın kiminle mesajlaştığı merak konusu oldu.