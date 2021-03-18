Son olarak Babil dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Birce Akalay, 2020'nin şubat ayında aşk yaşamaya başladığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdı. İşte Akalay'ın ayrılık sonrası ilk açıklaması...
Şubat 2020'de eski dostu Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açan Akalay'ın ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi.
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18.03.2021 13:50:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Birce Akalay'ın özel hayatında flaş gelişme! - Son Dakika