Birçok afette arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı, kazaya kurban gitti - Son Dakika
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Birçok afette arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı, kazaya kurban gitti

11.10.2022 15:01

Birçok afette arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı, kazaya kurban gitti Molly'nin eğitmeni Taner Kurt: "Düzce ve Bolu bölgesinin tek enkazda canlı arayan arama kurtarma köpeğiydi" İzmir ve Elazığ depremleri başta olmak üzere birçok afette arama kurtarma çalışmalarına katılan,...

Birçok afette arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı, kazaya kurban gitti

Molly'nin eğitmeni Taner Kurt:

"Düzce ve Bolu bölgesinin tek enkazda canlı arayan arama kurtarma köpeğiydi"

DÜZCE - İzmir ve Elazığ depremleri başta olmak üzere birçok afette arama kurtarma çalışmalarına katılan, tatbikatlardaki performansıyla göz dolduran arama kurtarma köpeği Molly, otomobilin çarpması neticesinde yaşama veda etti. Molly'nin eğitmeni Taner Kurt, "Emeklerime, verdiklerime yanmıyorum. Bizim evladımız gitti. Düzce'nin arama kurtarma, kadavra köpeği gitti" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arama kurtarma köpeği Molly, eğitmeni Taner Kurt tarafından kafesinden çıkartıldıktan sonra başka bir köpek görerek peşinden koştu. Bu sırada Molly, otomobilin çarpması neticesinde kanlar içinde yerde kaldı. Veteriner kliniğine götürülen Molly, kurtarılamayarak telef oldu.

Düzce Arama Kurtarma Derneği'nin bir üyesi olan Molly'nin, AFAD görev emri de bulunuyordu. Başarılı çalışmalara imza atan Molly, 3-4 Ekim tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Enkazda Canlı Arama Kurtarma Köpekleri Görev Yeterlilik Sınavı'nda grubunda en yüksek puanı alarak, sınavı başarıyla geçmişti. Bolu ve Düzce'nin tek arama kurtarma köpeği olan Molly, İzmir ve Elazığ depremleri başta olmak üzere, Kastamonu ve Düzce'de meydana gelen sel felaketlerinde de arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Anaokullarında da çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için gösteriler yapan Molly, çocukların da sevgisini kazanmıştı. Son olarak Molly, Albay Talat Demirel Anaokulunda miniklerle bir süre eğitim yapmıştı.

"Düzce ve Bolu bölgesinin tek enkazda canlı arayan köpeğiydi"

Köpeği mama vermek için kafesinden çıkardığı esnada olayın meydana geldiğini anlatan Taner Kurt, "Bir tatbikatımız vardı. Bir ön araştırma için tatbikat alanına gittik. Bugünde tatbikata gidecektik. Düzce Valisi ve AFAD Müdürü gelecekti. Onlara gösteri yapacaktık. Kutudan inince başka bir köpek gördü ve onun yanına gitti. Çağırdım, tam gelirken elim bir trafik kazası geçirdi. Köpeğimi kaybettim, çok üzgünüm. Emeklerime, verdiklerime yanmıyorum. Bizim evladımız gitti. Düzce'nin arama kurtarma, kadavra köpeği gitti. AFAD'a bağlı bir köpekti. Sınavı grubumuzda birinci olarak geçmiştik. Ne yazık ki böyle üzücü bir olay yaşadık. Anaokullarına gidiyorduk. Minik öğrencilere gösteriler yapıyorduk. Hayvan sevgisini öğretiyorduk, sevdiriyorduk. Sadece bizim köpeğimiz değildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin köpeğiydi. Biz sadece onun idarecisiydik. Söyleyecek başka bir şey yok çok üzgünüm. Düzce ve Bolu bölgesinin tek enkazda canlı arayan arama kurtarma köpeğiydi" diye konuştu.

(SA-HFV-ÖK-Y)

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Düzce gündem haberi | Düzce'de arama kurtarma tatbikatı Düzce gündem haberi | Düzce'de arama kurtarma tatbikatı Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip ağaçlara çarparak durabildi Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip ağaçlara çarparak durabildi Gerçeğini aratmayan tatbikat Gerçeğini aratmayan tatbikat
Kaynak: İHA

Düzce, İzmir, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birçok afette arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı, kazaya kurban gitti - Son Dakika

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