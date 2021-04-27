Birçok aile uzaktan eğitimi desteklerken, çocukların %70'i zorlanıyor - Son Dakika

Birçok aile uzaktan eğitimi desteklerken, çocukların %70'i zorlanıyor

27.04.2021 14:43
Birçok aile uzaktan eğitimi desteklerken, çocukların %70'i zorlanıyor, System.String[]

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye'de koronavirüs sürecinde birçok aile uzaktan eğitime geçilmesi için bakanlığın aldığı kararları destekliyor

Artan vaka sayılarıyla nedeniyle Ramazan ayında kontrollü normalleşme sürecine son verilip sokağa çıkma kısıtlamaları ülke çapında yeniden uygulanmaya başlandı. Bu dönemde aynı zamanda belirli kurallar çerçevesinde yürütülen yüz yüze eğitime de son verilerek 8. ve 12. sınıflar hariç tümüyle uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. Genel kamuoyu Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bu kararı destekliyor (%60).

Benzer şekilde çocukları lise ve altı eğitim kurumlarına devam eden ebeveynler de bu kararı doğru oluyor. Diğer yandan hem toplumun geneli hem de ebeveynlerin üçte biri kararın yanlış olduğunu savunuyor.

ÇOĞUNLUK, ÜLKEMİZDE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR.

Vatandaşlara ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği olup olmadığı sorusunu yöneltildiğinde vatandaşların %60'ı eşitlik olmadığını belirtiyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan birçok unsur var, ancak pandeminin bu eşitsizliği daha da derinleştirdiğini görülüyor. Örneğin uzaktan eğitime geçişle beraber öğrencilerin evde ders dinleme ve çalışma için ortamlarının uygunluğu, hanede çocuğun kullanımına açık bilgisayar, tablet gibi cihaz sahipliği, internet bağlantısı sahipliği veya internet bağlantısının yeterli olup olmaması gibi soruları Ipsos; Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırması ile bu konuları düzenli olarak takip ediyor.Araştırma sonuçlarımız da çocukların bu kaynaklara eşit şekilde sahip olmadıklarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ EĞİTİM HAYATINA UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANMIŞ.

Salgın hayatın birçok alanını olumsuz etkilerken, eğitim de en çok etkilenen alanlardan birisi oldu.2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenciler vaka sayılarının gidişatına göre zaman zaman sadece uzaktan eğitim, zaman zaman da uzaktan ve yüz yüze eğitimin birlikte verildiği bir planlamada bu eğitimi aldılar. Ipsos; ebeveynlere çocukların bu dönem eğitim hayatına ne kadar uyum sağlayabildiklerini sorduğunda çocukların %70'inin zorlandığını görülüyor.

Türkiye'de genel olarak uzaktan eğitim yapıldı, ancak şartlar el verdiği noktada okulların yüz yüze eğitime dönmesi esası ile ilerledik. Günlük vakalarda son zirveyi yaşamadan önce ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime dönmüşlerdi. Kısmi kapanma tedbirleri çerçevesinde ilkokullar da yeniden uzaktan eğitime geçtiler. Bu karar her on vatandaştan altısı tarafından doğru bulunuyor. Ebeveynler arasında da benzer oranı görüyoruz. Aslında yeri gelmişken çocuğu olan ve olmayan vatandaşlar arasında eğitim konusunda bir görüş farklılığı olmadığını da söylemek lazım.

Uzaktan eğitime geçme fikrinin böyle destek buluyor olması bu konuda her şeyin rahat ilerlediği izlenimi yaratabilir ancak bu doğru değil. Ebeveynler, her on çocuktan yedisinin uzaktan eğitime uyum sağlamakta zorlandığını ifade ediyorlar. Çocuğu öğrenci olan ebeveynlerin %80'inden fazlası, çocuklarının dersleri takip etmekte zorlandıklarını belirtiyor.

Pek de azımsanmayacak bir kesim, vatandaşların %30'u salgına rağmen yüz yüze eğitime ara verilmesi fikrine karşı. Hem genel toplumun, hem de ebeveynlerin %60' ülkemizde eğitimde (salgının yarattığı koşullardan bağımsız) bir fırsat eşitsizliği olduğu düşüncesinde. Uzaktan eğitimin bu sorunun daha da derinleşmesine yol açtığını söylersek pek de yanılmış olmayız. Daha önce yaptığımız araştırmalarda birçok hanede her çocuk için ayrı bilgisayar/tablet gibi cihazlar bulunmadığını, yeterli internet bağlantısı, uygun çalışma ortamı gibi ihtiyaçlar açısından eksiklikler olduğunu tespit etmiştik. Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri açısından yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu, okulların eğitimde fırsat eşitliği için önemli platformlar olduğunu, öğretmenlerin rolünün nasıl da olağanüstü kritik olduğunu bir kez daha fark ettiğimiz bir dönem oldu bu." Dedi.

Birçok aile uzaktan eğitimi desteklerken, çocukların %70'i zorlanıyor

Koronavirüs, Ramazan, Türkiye, Ipsos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Birçok aile uzaktan eğitimi desteklerken, çocukların %70'i zorlanıyor - Son Dakika


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