Birçok Efsane Sakarya'da Olacak

1980-1981 sezonunda, Teknik Direktör Necdet Niş yönetiminde 2. Futbol Ligi B Grubu'nda şampiyonluğu kazanarak, Sakaryaspor'u tarihinde ilk kez 1. Lige taşıyan kadrodan Kazım Korur, Tuna Güneysu, İbrahim Tok, Zafer Göncüler, Fuat Güngör, Recai Çaloğlu, Osman Yıldırım,Ercan Zorlu, Ahmet Kılıç, Sezai Çiftçi, Mustafa Özbey, Turgay Poyraz, Tamer İlaçan, Zeki Kaya, Yaşar Altıntaş, Ceyhun Güray, Muammer Gücük gibi isimlerin galaya katılımı kesinleşti.

1987-1988 sezonunda Sakaryaspor'a Federasyon Kupası'nı kazandıran kadrodan ise Blerim Mula, Erol Kolcu, Hüseyin Hürsoy, Mehmet Şen,Neşet Muharrem,Selçuk Yiğitlik, Serdar Şenkaya,Sinan Turhan,Turhan Sofuoğlu, Ümit Gürsoy, Mustafa Subaşı,Bülent Yıldırımgalaya katılacak diğer ünlü futbolcular olarak dikkati çekiyor.

Sakaryaspor'un kuruluş kadrosunda bulunan ve belgesel çekimlerinde de yer alan Zeki Aydıntepe, Beşir Belat gibi isimlerle birlikte, galanın sürpriz konuğu İsmet Kahyaoğlu (Pıçır İsmet) olacak.

Sakaryaspor'un ilk dönem oyuncuları Hicri Uzunözmen ve Dursun Ali Yıldız'dan, Levent Demiray, Ahmet Seçgin, Sinan Panta gibi yakın dönem oyuncuların yanı sıra; Nedim Kurtiç, Nejat Ersin, Necmettin Sert, Erol Şenkardeş, Şenol Çorlu gibi birçok efsane ismi Agora sinemalarında ağırlamaya hazırlanan Akademi Sakaryaspor gala ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı.

4-10 Şubat Arası Halk Gösterimi saat 21:00 Seansında

04 Şubat'tan itibaren 1 hafta süre ile 21:00 seansında ve geliri Sakaryaspor'a kalacak belgesel film için tüm şehri Agora sinemalarına davet ediyor. olan Akademi Sakaryaspor, galadan bir gün sonra, bu efsane isimleri Sakaryaspor-Hacettepe maçında tribünde ağırlayacak olan Akademi Sakaryaspor, maç günü atmosferinin efsane isimlerle farklı bir havaya bürüneceğine inanıyor.