Son Dakika Haberleri: Birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, 11 Mart 2018 tarihinde Bahçelievler Mahallesindeki O.C.'ye ait ikametten, 1 Mart 2019 tarihinde Yenibağlar Mahallesindeki Y.B.'ye ait ikametten, 22 Temmuz 2019 tarihinde Cumhuriye Mahallesi T.T.'ya ait ikametten, 12 Ağustos 2019 tarihinde Cumhuriye Mahallesindeki O.Y.'ye ait işyerinden, 16 Ağustos 2019 tarihinde Cumhuriye Mahallesi O.Y.'ye ait işyerinden ve 15 Haziran 2019 tarihinde İstiklal Mahallesi M.G.' ye ait bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarının şüphelisi tespit edildi.

Hırsızlık olaylarının şüphelisi Y.K. ile 'Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi' olayının şüphelileri olarak tespit edilen E.K., S.F. ve H.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda şüpheli şahıslardan elde edilen çalıntı malzemeler polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Y.K. emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
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