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Birçok hastalığa iyi gelen kudret narı virüs ve bakterilere de karşı koyuyor - Son Dakika

Birçok hastalığa iyi gelen kudret narı virüs ve bakterilere de karşı koyuyor

24.09.2021 11:54
Birçok hastalığa iyi gelen kudret narı virüs ve bakterilere de karşı koyuyor, System.String[]

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit, "Kudret narı demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminlerine dair zengin bir içeriğe sahip.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit, "Kudret narı demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminlerine dair zengin bir içeriğe sahip. Ana etkisi vücudumuza giren enfeksiyon etkenlerini öldürmek olan doğal öldürücü kudret narı hücrelerimizi harekete geçirerek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Birçok bakteri, virüs ve mantar türü üzerine direkt öldürücü etkisi olduğu bilinen kudret narı insülin direncini kırmasının yanı sıra gastrit, reflü ve ülser iyileşmesini hızlandırır" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit, tropikal bitki kudret narının faydalarına ve tüketimine ilişkin yaptığı açıklamada, kudret narının en iyi bilinen etkisinin kan şekerini düşürmek olduğunu belirterek, kudret narının içerisinde bulunan visin, charantin ve polipeptit-p bu etkiden sorumlu olduğunu bildirdi.

Pankreasta insülin salgılayan ve bu yolla kan şekerinin düşmesini sağlayan beta hücrelerinin fonksiyonunu iyileştirdiğini ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Ayrıca karaciğer başta olmak üzere birçok organda insülin direncini kırar. Yapılan çalışmalar uzun süreli düzenli kullanımda etkisinin ortaya çıktığını ve şeker ilaçları ile birlikte kullanıldığında sinerjik etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca şeker hastası olmayanlar kullandığında kan şekerinin aşırı düşmesi durumu olarak tanımladığımız hipoglisemi tablosunun ortaya çıkmasına neden olmaz. Kudret narı demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminlerine dair zengin bir içeriğe sahip. Ana etkisi vücudumuza giren enfeksiyon etkenlerini öldürmek olan doğal öldürücü kudret narı hücrelerimizi harekete geçirerek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Birçok bakteri, virüs ve mantar türü üzerine direkt öldürücü etkisi olduğu bilinen kudret narı insülin direncini kırmasının yanı sıra gastrit, reflü ve ülser iyileşmesini hızlandırır."

"Kudret narı gastrit ve reflü semptomlarının azalmasını sağlıyor"

Yiğit, anavatanı tropikal iklime sahip Afrika, Amazon havzası, Hindistan ve Karayip Adaları olduğunu aktararak, "Bilimsel adı momordica charantia olan kudret narı, kabakgiller ailesine mensup bir meyvedir. Artan talep nedeniyle ülkemizde de özellikle Marmara Bölgesinde Bursa ve Yalova illerimizde yetiştirilmeye başlandı. Kudret narının içerisinde bulunan momordin gastrit ve reflü semptomlarının azalmasını sağlıyor. Gastritin ilerlemesi ile oluşan ve mide mukozasının yarası olarak tanımlayabileceğimiz ülserlerinin iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca mideye yerleşen ve gastrit gelişmesine neden olan bir bakteri olan Helicobacter pylori üzerinde öldürücü etkisi olduğu yapılan çalışmalar ile kanıtlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kudret narının faydasının yalnızca midedeki yaraların iyileşmesini hızlandırmakla sınırlı olmadığına işaret eden Yiğit, "Yağlı çözelti halinde günde iki kez düzenli olarak uygulandığında diyabetik yaralar dahil cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırdığı biliniyor. Son zamanlarda gösterilmiş bir diğer etkisi de toplardamarların tonusunu artırmak ve kan göllenmesini önlemek sureti ile bu sebeple gelişen hastalıklar olan hemoroid ve varis tedavisinde kullanılabilir olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yiğit, kudret narının, kanamaya ve düşüklere sebep olabileceği uyarısında bulunarak, gebeler ve gebe kalmayı düşünen kadınların kullanmaması gerektiğine dikkati çekti.

Zeytinyağında bekletilerek ya da bal ile tüketilebiliyor

Yiğit, meyvenin nasıl tüketilmesi gerektiğini şöyle anlattı:

"Yeşil renkte olan genç meyve olgunlaştıkça sarı-turuncu renk alır ve uç noktalarından ayrılarak parlak kırmızı çekirdekleri açığa çıkar. Bu çekirdekler meyveden ayıklanarak kalan kısım küçük parçalara ayrılarak zeytinyağında, serin bir yerde bekletilir. Aralıklı olarak çalkalanır ve kapağı açılarak havalandırılır. Yaklaşık 6 ay sonunda kullanıma hazır hale gelir. Bu çözeltiden sabah akşam birer tatlı kaşığı tüketmek istenilen etkilerin ortaya çıkması için yeterlidir. Ayrıca bal ile hazırlanmış hazır karışımları piyasada bulunmaktadır. Bunlardan da yine günlük 2 tatlı kaşığı tüketilebilir. Tadı saf halde çok acı olacağından taze meyve suyu olarak tüketmek mümkün değildir."

Gastrit, İnsülin, Mantar, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birçok hastalığa iyi gelen kudret narı virüs ve bakterilere de karşı koyuyor - Son Dakika


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