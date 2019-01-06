Son Dakika Haberleri: Birçok ilde eğitime kar tatili

Birçok ilde eğitime kar tatili

39 dakika önce

Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

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Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:45 

Ekonomi
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