Birçok ilde eğitime kar tatili
39 dakika önce
Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.
Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:45
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