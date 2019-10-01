Son Dakika Haberleri: Birçok ilde FETÖ operasyonu: 70 şüpheli için gözaltı kararı
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Birçok ilde FETÖ operasyonu: 70 şüpheli için gözaltı kararı

34 dakika önce

Ankara ve Konya merkezli 18 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Birçok ilde FETÖ operasyonu: 70 şüpheli için gözaltı kararı, System.String[]

Ankara ve Konya merkezli 18 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:16 
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