Birçok ilde FETÖ operasyonu: 70 şüpheli için gözaltı kararı
34 dakika önce
Ankara ve Konya merkezli 18 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara ve Konya merkezli 18 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:16
Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı