Telefonu şarj olurken kullanmak zararlı mı? - Son Dakika
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Telefonu şarj olurken kullanmak zararlı mı?

22.09.2022 15:32
Telefonu şarj olurken kullanmak zararlı mı?

Birçok insan telefonunu şarj olurken kullanmak zorunda kalıyor. Peki telefonu şarj olurken kullanmak zararlı mı?

Batarya telefonun en önemli parçalarından bir tanesi. Genellikle telefonun ömrünü de tayin eden bataryaları korumak için çeşitli önlemler almak gerekiyor. Peki telefon şarj olurken kullanmak bunlardan bir tanesi mi?

Telefon şarj olurken nelere dikkat etmek gerekir?

Maalesef akıllı telefonlarımızı her gün şarj etmemiz gerekiyor. Artık her işimizi akıllı telefonlar üzerinden hallettiğimiz bugünlerde telefonların bataryaları ise ancak bu işlevleri bir gün boyunca yapmamıza olanak sağlıyor. Bu yüzden birçok insan telefonunu şarj olurken kullanmak zorunda kalıyor. Peki telefonu şarj olurken kullanmak zararlı mı?

Bataryası dolu telefon kapanıyor: Nasıl çözülür?

Akıllı telefonlar ve bataryaları konusunda birçok farklı düşünce mevcut. Telefonu şarj ederken kullanmak ya da geceleri şarja takmak konusunda birçok kez uyarı alsanız da artık yeni nesil telefonlar bu tür durumlar göz önünde bulunduğu için tasarlandığı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

Telefonu şarj olurken kullanmak zararlı mı?

Genel olarak yeni nesil akıllı telefonların şarj olurken kullanılmasından kaynaklanan bir tehlike yoktur. Bataryalar, telefonun aşırı ısınması önlenerek şarj sırasında kullanıma uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Ancak bu durumun orijinal şarj aletleri için geçerli olduğunu hatırlatalım.

Birçok üretici, orijinal olmayan şarj cihazlarının telefonlara zarar verme ihtimali bulunduğu için telefonların şarj sırasında kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunur. Diğer yandan telefonu şarjda kullanmanın belli başlı zararları da olabiliyor.

Telefonu şarj olurken kullanmak zararlı mı?

Öncelikle telefonunuzu şarj sırasında kullandığınızda, şarj süresini otomatik olarak uzatmış oluyorsunuz. Bu süreçte gelen enerji telefonu şarj etmek yerine çalışan işlemlere güç vermek için kullanılacaktır. Bu da şarj süresini önemli oranda artırabilir.

Şarj sırasında telefonu zorlayacak uygulamalardan kaçının

Akıllı telefonların şarj sırasında belli sıcaklıklar altında olması gerekiyor. Ancak normal kullanımının dışında şarj sırasında akıllı telefonlarınızla oyun oynadığınız takdirde, bu sıcaklık artarak hem bataryanıza hem de telefon içerisindeki diğer bileşenlere zarar verebilirsiniz. Bu yüzden şarj sırasında aşırı performans isteyen uygulamaları kullanmamak oldukça yararlı olabilir.

Telefonu şarj olurken kullanmak zararlı mı?

Şarj sırasında telefonu kullanarak oluşabilecek bir diğer zararlardan bir diğeri de kablo veya şarj bağlantı noktasında oluşabilecek deformasyonlar gösterilebilir. Şarj sırasında telefonu kullandığınız için kabloda ya da şarj bağlantı noktalarına zarar verebilirsiniz.

Yukarıda da saydığımız gibi telefonu şarj sırasında kullanmanın genel anlamda bir zararı bulunmuyor. Ancak yine de zorunlu olmadıkça şarj sırasında akıllı telefonu kullanmamak çok daha yararlı olacaktır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Cep Telefonu, Teknoloji, Son Dakika

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