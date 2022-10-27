Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat! Bu video hayatınızı değiştirebilir - Son Dakika
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Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat! Bu video hayatınızı değiştirebilir

27.10.2022 17:44

Tırnak yemek birçok insanın ortak sorunu. Bu bir alışkanlık haline gelse de, sağlık açısından ciddi problemler oluşturuyor. Bilim insanlarının tırnakları mikroskopla incelediği video, birçok kişinin bu alışkanlığını bırakmasına sebep olacak.

Tırnak yeme birçok insanın vazgeçemediği alışkanlıklardan biri. Durum her ne kadar rahatsız edici olsa da, birçok kişi istemsiz şekilde elini ağzına götürüp tırnak yemeye devam ediyor.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ VAR

Bu alışkanlığın sosyal hayatın yanı sıra psikolojik etkileri de var. Çünkü tırnak yiyen kişi bağımlı olduğu için, yemediği zaman kendini kötü hissedebiliyor.

MİKROSKOPLA İNCELENDİ

Ancak tırnakların mikroskopla incelediği bir video bu alışkanlığı tarihe karıştıracak. Bilim adamlarının yaptığı incelemede tırnaklardaki mikroplar mide bulandıran cinsten. Hatta böceklerin tırnaklarımızın içinde geziyor olması birçok kişiyi bu alışkanlıktan tiksindirecek.

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Bilim İnsanı, Güncel, Son Dakika

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