Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat! Bu video hayatınızı değiştirebilir

Tırnak yeme birçok insanın vazgeçemediği alışkanlıklardan biri. Durum her ne kadar rahatsız edici olsa da, birçok kişi istemsiz şekilde elini ağzına götürüp tırnak yemeye devam ediyor.
Bu alışkanlığın sosyal hayatın yanı sıra psikolojik etkileri de var. Çünkü tırnak yiyen kişi bağımlı olduğu için, yemediği zaman kendini kötü hissedebiliyor.
Ancak tırnakların mikroskopla incelediği bir video bu alışkanlığı tarihe karıştıracak. Bilim adamlarının yaptığı incelemede tırnaklardaki mikroplar mide bulandıran cinsten. Hatta böceklerin tırnaklarımızın içinde geziyor olması birçok kişiyi bu alışkanlıktan tiksindirecek.
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