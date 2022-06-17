Birçok işletmenin aradığı eleman bu bölümden mezun oluyor

Bu bölümden mezun olan öğrenciler grafiker olarak anında iş buluyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bulunan bir kız meslek lisesindeki grafik bölümünde eğitim gören öğrenciler mezun olur olmaz iş bulup çalışabiliyor. Günümüzün meslekleri arasında yer alan grafik bölümü öğrencileri dünyada kullanılan tüm grafik programlarını öğreniyorlar.

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Lisesi Grafik ve Fotoğrafçılık bölümü öğrencilerin okulun son günün kadar hem eğitim görüyor hem de dışarıdan gelen siparişleri yetiştiriyorlar. 11. sınıfta uygulamalı eğitim gören öğrenciler 12. sınıfta da matbaa ve reklam ajanslarında staj görerek mesleğin tüm detaylarını öğrenip birer grafiker olarak mezun oluyorlar.

Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü Öğretmeni Elif Mamak, grafik alanında öğrencilerin uygulamalı eğitim gördüğünü belirterek, "Bu alanda dijitalleşme olduğu için dünyada bu bölüm bizim için çok önemli. Bütün öğrencilerimizden yoğun talep gören bir bölüm. Buz şuanda 11. Sınıflarla kurumsal kimlik çalışmaları yapıyoruz. Dışarıya da siparişle iş yapabiliyoruz. Kurumsal kimlik, afiş, takvim gibi çalışmaların hepsini yapabiliyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz 12. sınıfta staja gidiyorlar. Direk işletmelerde çalışıp tecrübe kazanıyorlar. Matbaalar, reklam ajansları, yayın evlerinin dizgi tasarım yapılan bölümlerinde çalışabiliyorlar. İş alanları çok geniş alanımız grafik ve fotoğraf olduğu için fotoğrafçı olup fotoğraf stüdyolarında da çalışabiliyorlar. Bizim önceliğimiz reklam ajansı ve matbaalar oluyor. El çizimiyle bu işleri öğreniyorlar. Ama 11. ve 12. sınıfta bilgisayar ağırlıklı çalışıyorlar özellikle görüntü işleme programlarını kullanıyorlar. Şuanda bütün dünyada kullanılan bütün programları burada öğreniyorlar. Onun haricinde bizim evde çalışmalarımızda oluyor. Karakalem, yağlı boya, gerekirse sulu boya kullanarak düzenleme çalışmaları da yapıyoruz. Bizim ağırlığımız şuan bilgisayar çok ağırlıklı olarak kullanıldığı için bizim ağırlığımızda bilgisayar tarafına kaymış durumda. Buradan mezun olan öğrenciler bir matbaa ya da ajansta rahatlıkla çalışabilecek durumda oluyor" diye konuştu.