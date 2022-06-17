Birçok işletmenin aradığı eleman bu bölümden mezun oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Birçok işletmenin aradığı eleman bu bölümden mezun oluyor

17.06.2022 11:50

Birçok işletmenin aradığı eleman bu bölümden mezun oluyor Bu bölümden mezun olan öğrenciler grafiker olarak anında iş buluyor AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bulunan bir kız meslek lisesindeki grafik bölümünde eğitim gören öğrenciler mezun olur olmaz iş bulup çalışabiliyor.

Birçok işletmenin aradığı eleman bu bölümden mezun oluyor

Bu bölümden mezun olan öğrenciler grafiker olarak anında iş buluyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bulunan bir kız meslek lisesindeki grafik bölümünde eğitim gören öğrenciler mezun olur olmaz iş bulup çalışabiliyor. Günümüzün meslekleri arasında yer alan grafik bölümü öğrencileri dünyada kullanılan tüm grafik programlarını öğreniyorlar.

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Lisesi Grafik ve Fotoğrafçılık bölümü öğrencilerin okulun son günün kadar hem eğitim görüyor hem de dışarıdan gelen siparişleri yetiştiriyorlar. 11. sınıfta uygulamalı eğitim gören öğrenciler 12. sınıfta da matbaa ve reklam ajanslarında staj görerek mesleğin tüm detaylarını öğrenip birer grafiker olarak mezun oluyorlar.

Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü Öğretmeni Elif Mamak, grafik alanında öğrencilerin uygulamalı eğitim gördüğünü belirterek, "Bu alanda dijitalleşme olduğu için dünyada bu bölüm bizim için çok önemli. Bütün öğrencilerimizden yoğun talep gören bir bölüm. Buz şuanda 11. Sınıflarla kurumsal kimlik çalışmaları yapıyoruz. Dışarıya da siparişle iş yapabiliyoruz. Kurumsal kimlik, afiş, takvim gibi çalışmaların hepsini yapabiliyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz 12. sınıfta staja gidiyorlar. Direk işletmelerde çalışıp tecrübe kazanıyorlar. Matbaalar, reklam ajansları, yayın evlerinin dizgi tasarım yapılan bölümlerinde çalışabiliyorlar. İş alanları çok geniş alanımız grafik ve fotoğraf olduğu için fotoğrafçı olup fotoğraf stüdyolarında da çalışabiliyorlar. Bizim önceliğimiz reklam ajansı ve matbaalar oluyor. El çizimiyle bu işleri öğreniyorlar. Ama 11. ve 12. sınıfta bilgisayar ağırlıklı çalışıyorlar özellikle görüntü işleme programlarını kullanıyorlar. Şuanda bütün dünyada kullanılan bütün programları burada öğreniyorlar. Onun haricinde bizim evde çalışmalarımızda oluyor. Karakalem, yağlı boya, gerekirse sulu boya kullanarak düzenleme çalışmaları da yapıyoruz. Bizim ağırlığımız şuan bilgisayar çok ağırlıklı olarak kullanıldığı için bizim ağırlığımızda bilgisayar tarafına kaymış durumda. Buradan mezun olan öğrenciler bir matbaa ya da ajansta rahatlıkla çalışabilecek durumda oluyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne sevinci yaşadı Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne sevinci yaşadı Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı
Kaynak: İHA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birçok işletmenin aradığı eleman bu bölümden mezun oluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:35 Ayrıldığı eşini vuran katil olay anını anlattı: 'Çocuklar senden değil' deyince öldürdüm
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 17:53:26. #1.13#
SON DAKİKA: Birçok işletmenin aradığı eleman bu bölümden mezun oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement