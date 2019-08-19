Son Dakika Haberleri: Birçok kişinin rüyasını gördüğü yere kabir yaptılar
Son Dakika Güncel Haber

Birçok kişinin rüyasını gördüğü yere kabir yaptılar

42 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesi Gümüşçevre köyünde birçok kişi aynı rüyayı görünce köy halkı şehit kabri olduğunu düşündükleri yere mezar yaptılar.

Birçok kişinin rüyasını gördüğü yere kabir yaptılar, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesi Gümüşçevre köyünde birçok kişi aynı rüyayı görünce köy halkı şehit kabri olduğunu düşündükleri yere mezar yaptılar.

Gümüşçevre köyünde iki katlı bir binayla bitişik kabir görenlerin dikkatini çekiyor. Evle bitişik yapılan kabir ve camları kabre doğru açılan bina yaşattığı şaşkınlık kadar merakta uyandırıyor. Köy sakinlerinden Malik Işlak, mezarın bulunduğu yerde şehit kabri olduğuna inandıklarını belirterek, "Sultan Alaaddin'in yapmış olduğu Kösedağ Savaşı'nda buralarda savaşlar olduğu zaman şehitler düşmüş. Şehitleri olduğu yere gömüyorlar. Burada da bir şehidimiz yatıyor. Bunu köyde birkaç kişi rüyasında gördü. Çok güzel rüyalar görüldü. Bunun yerini tespit ettik ve bir kabir yaptık. İlçemizde benzer şekilde sonradan tespit edilen başka şehit mezarları da var. Onları da kabir yaptık. Bu arsa bizimdi, bu şehit burada olunca arsayı Kur'an kursuna bağışladık. Bu binayı da sonradan yaptık. Şimdi hoca üst katta kalıyor. Alt tarafı da Kur'an kursu olarak kullanılıyor" dedi. - SİVAS
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı? Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:09:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birçok kişinin rüyasını gördüğü yere kabir yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]