Birçok kişinin severek kullandığı akıllı bileklik Xiaomi mi Band 7 UKT yani uzun kullanım testi ile karşınızdayız. Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği ne sunuyor? Xiaomi mi Band 7 Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi mi Band 7 UKT uzun kullanım testi!

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Birçok kullanıcının merakla beklediği mi Band 7 modeli kısa bir süre önce duyuruldu. Standart ve NFC olmak üzere iki farklı varyanta sahip cihaz bir çok kullanıcının ilgisini çekti.

Bir önceki modele göre yetenekleri artan mi Band 7, 1.62 inç AMOLED ekrana sahip. 326 PPI değer ile karşımıza çıkan cihaz, 500 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Şirket, mi Band 7 modeli ile birlikte yapay zeka platformu Xiao AI için ek özellikler geliştirildiğini de açıkladı. Xiao AI, akıllı bileklikten aldığı veriler için gün içerisinde kandaki oksijen miktarı yüzden 90'ın altına düştüğünde kullanıcıları uyaracak.

Kullanıcılara uyku anındaki solunum kalitesi, REM ve kısa süreli uyku detayları gibi veriler de sunulacak. Bunun haricinde diğer modellerde de standart haline gelen nabız ölçme, stres takibi ve kadınlar için regl takibi gibi özellikler de mevcut. Şirket, mi Band 7 modelinde 120 farklı spor türünü desteklediklerini duyurdu. 180 mAh bataryaya sahip olan model, 15 güne kadar pil süresi sunacak.

Mi Band 7 teknik özellikleri