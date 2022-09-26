Xiaomi mi Band 7 UKT! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi mi Band 7 UKT!

26.09.2022 03:32
Xiaomi mi Band 7 UKT!

Birçok kişinin severek kullandığı akıllı bileklik Xiaomi mi Band 7 UKT yani uzun kullanım testi ile karşınızdayız.

Birçok kişinin severek kullandığı akıllı bileklik Xiaomi mi Band 7 UKT yani uzun kullanım testi ile karşınızdayız. Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği ne sunuyor? Xiaomi mi Band 7 Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi mi Band 7 UKT uzun kullanım testi!

Xiaomi mi Band 7 satın almak için buraya tıklayın

Birçok kullanıcının merakla beklediği mi Band 7 modeli kısa bir süre önce duyuruldu. Standart ve NFC olmak üzere iki farklı varyanta sahip cihaz bir çok kullanıcının ilgisini çekti.

Bir önceki modele göre yetenekleri artan mi Band 7, 1.62 inç AMOLED ekrana sahip. 326 PPI değer ile karşımıza çıkan cihaz, 500 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Şirket, mi Band 7 modeli ile birlikte yapay zeka platformu Xiao AI için ek özellikler geliştirildiğini de açıkladı. Xiao AI, akıllı bileklikten aldığı veriler için gün içerisinde kandaki oksijen miktarı yüzden 90'ın altına düştüğünde kullanıcıları uyaracak.

Kullanıcılara uyku anındaki solunum kalitesi, REM ve kısa süreli uyku detayları gibi veriler de sunulacak. Bunun haricinde diğer modellerde de standart haline gelen nabız ölçme, stres takibi ve kadınlar için regl takibi gibi özellikler de mevcut. Şirket, mi Band 7 modelinde 120 farklı spor türünü desteklediklerini duyurdu. 180 mAh bataryaya sahip olan model, 15 güne kadar pil süresi sunacak.

Mi Band 7 teknik özellikleri

Ekran: 1.62 inç, 326 PPI AMOLED panel, 500 nit parlaklık, 192 x 490 pikselSensör: jiroskop, üç eksenli bir ivmeölçer, SpO2, PPGAğırlık: 13.5 gramBatarya: 180 mAh batarya, 15 güne kadar kullanım süresi

YORUMLAR
500
Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı Türkiye, NATO tarihinde bir ilki başardı! Türkiye, NATO tarihinde bir ilki başardı!
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi mi Band 7 UKT! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili açıklama: FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildi
00:44 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin o anlarını kayda alıp ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı
00:34 Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı
00:17 Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası yaptığı açıklama ile tepki topladı! Taraftardan "Skandal" yorumu geldi
00:12 İtalya'daki genel seçimlerde Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi yarışı lider olarak götürüyor
00:08 Bakanlık, Amed-Bursa karşılaşmasında stada kaçak sokulan bayraklar için soruşturma başlattı
00:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak kabinede, ailelere yeni destek paketi de masaya yatırılacak
00:05 Taraftar Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hoca istedi! İşte koltuğa oturabilecek Türk teknik direktörler
23:49 Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son fotoğrafı takipçilerini mest etti
23:41 A Milli Takım, Faroe Adaları'na 2-1 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 03:32:36. #1.11#
SON DAKİKA: Xiaomi mi Band 7 UKT! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement