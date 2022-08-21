Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak

21.08.2022 13:22
Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu millet bahçesinde, yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak.

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu millet bahçesinde, yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak.

İlçenin Çarho mevkisinde, 400 dönümde oluşturulan ve her yıl Malazgirt Zaferi etkinlikleri ile kutlama töreninin görkemli şekilde yapıldığı Ahlat Millet Bahçesi, bünyesindeki objelerle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Millet bahçesine kurulan obada, üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motifleri bulunan keçeden yapılmış han otağı ile 50 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanları bulunuyor.

Selçuklu ruhunu canlandırmak, milli birlik ve bütünlüğü temsil etmek amacıyla Türk bayrağı ve Türk boylarına ait bayrakların asıldığı millet bahçesinde düzenlenecek etkinliklerle, vatandaşların güzel zaman geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Bu yıl 23 Ağustos'ta başlatılacak olan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamalarına ev sahipliği yapacak alanda, okçuluk gösterileri, geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri, güreş müsabakaları düzenlenecek, okçuluk, hüsn-ü hat, deri atölyeleri kurulacak, birçok ilin geleneksel el sanatları sergilenecek.

"O günü canlandırma faaliyeti yürütüyoruz"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, milletin hafızasına hitap etme adına Sultan Alparslan Otağı'nda o dönemlere ait objelerin bulunduğunu söyledi.

Selçuklu'dan bugüne kadar Türk tarihinin siyasi, milli ve mimari objeleri, hava müzesine dönüştürdükleri millet bahçesinde sergilediklerini anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlat gerçek anlamda bir açık hava müzesi. 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı burada. Bu zenginliği insanlar millet bahçesinde de görecek. Bir nevi tarihi, o günü canlandırma adına bir faaliyet yürütüyoruz. Sultan Alparslan obamız ve han çadırındaki objeler, bin yıl önce Anadolu'ya girdiğimiz ruhaniyeti yeniden canlandırma adına çok önemlidir. Çadırlarda ve ahşaptan yaptığımız 50 dükkanda Türkiye'nin tüm motiflerini içeren zengin el sanatlarını, Yörük ve Türkmen obalarını ağırlayacağız. Türk tarihinde çok önemli olduğunu düşündüğümüz atlı okçuluk alanımızı, hipodromu, Selçuklu mimarisiyle mescidimizi, kıraathanemizi ve köprülerimizi inşa ettik."

Ahlat'ın tüm Türkiye'nin, 80 milyonunun ortak değerlerinin sergi alanı olma özelliği taşıdığını aktaran Çoban, "Alanda kurulan çadırların bir bölümü Anadolu'daki kıl çadırların örneği, bir bölümü de Asya'da ev niteliğini taşıyan, içinde bütün ailenin ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede oda ve sosyal donatı alanları olan 'boz ev' dediğimiz keçeden yapılmış, klimatik özelliğiyle de insana sağlık ve huzur veren çadırlardır. Bunu da Ahlat'ta han çadırında görmeniz mümkün." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Konya'da restore edilen obruk gölü manzaralı 800 yıllık han ziyarete açılıyor Konya'da restore edilen obruk gölü manzaralı 800 yıllık han ziyarete açılıyor
Kaynak: AA

Sultan Alparslan, Selçuklu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
11:20 Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
10:54 Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 13:22:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement