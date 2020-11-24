Birçok nedeni olabilir; ilaçlara bağlı kalmayın - Son Dakika

Birçok nedeni olabilir; ilaçlara bağlı kalmayın

24.11.2020 10:39
Birçok nedeni olabilir; ilaçlara bağlı kalmayın, System.String[]

Günlük hayattaki stres, tansiyon, kan şekeri yüksekliği gibi birçok nedenden dolayı cinsel performansın olumsuz etkilendiğini söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Performans düşüklüğünde çoğu zaman uzmana danışılmadan ilaçlarla çözüm aranıyor.

Günlük hayattaki stres, tansiyon, kan şekeri yüksekliği gibi birçok nedenden dolayı cinsel performansın olumsuz etkilendiğini söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Performans düşüklüğünde çoğu zaman uzmana danışılmadan ilaçlarla çözüm aranıyor. Bu durumda ilaçlara bağımlı olmamak gerekir. Sorunu görmezden gelip tedaviye başvurmakta geciktiğinizde ise endişe, mutsuzluk, özgüven kaybı, öfke, ilişki sorunları gibi pek çok problem oluşabilir" dedi.

Kan şekeri yüksekliğinden günlük strese, tansiyon ilaçlarından iş sıkıntısına, testosteron eksikliğinden ilişki sorunlarına, penis damarlarında tıkanıklıktan performans endişesine kadar sayısız faktör cinsel performansı düşürebileceğine vurgu yapan Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, böyle durumlarda ilaç kullanmadan önce uzmana danışılması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Hattat, "Cinsel fonksiyonlarınızı eş-dost-arkadaş tavsiyesi ya da internetten öğrendiğiniz metotlarla tedavi etmeye kalkışmayın" uyarısında bulundu.

UYGUN OLMAYAN HER TEDAVİ YAN ETKİYE NEDEN OLUR

Kişiye uygun olmayan veya cinsel sorunun nedenine yönelik olmayan her tedavinin yan etkiler doğuracağını ifade eden Prof. Dr. Hattat, "Bu tedaviler işe yaramadığında daha ağır bir depresyon ve endişe hali yaşarsınız. En basitinden psikolojik bağımlılık yaratabilen bu tedaviler sağlıklı erkeklerde uzun vadede cinsel fonksiyonları zedeleyebiliyor.  Bunları ancak hekiminiz önerirse ve onun belirleyeceği sürede, dozda kullanın. Sorunu görmezden gelip tedaviye başvurmakta geciktiğinizde, endişe, mutsuzluk, özgüven kaybı, öfke, ilişki sorunları gibi pek çok problem oluşabilir. Bu nedenle fark ettiğiniz değişimlerde hekime başvurmak gerekiyor" dedi.

BU UYGULAMALAR DENENEBİLİR

Cinsel performans düşüklüğü yaşayanların ilaca başvurmadan önce bazı yöntemleri deneyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle aşırı stresli, yağlı yiyecekler tüketen, sigara, yoğun alkol kullanan ve spor yapmayan bir erkekseniz cinsel istek düşüklüğü durumda kanda testosteron eksikliğinizi kontrol ettirin.  Düşüklük varsa hangi yaşam tarzı değişimleri veya hormon tedavileriyle testosteronunuzu yükseltebileceğinizi öğrenin. Sertleşmeyi sağlarken veya sürdürürken zorluk yaşıyorsanız ESWT- Şok Dalga gibi cinsel bölge damarlarını yenileyen, hasarları onaran, cinsel bölge damar-sinir ve cilt dokusunu geliştiren tedavileri kür olarak deneyebilirsiniz.  Cinsel bölgeyi ağ gibi saran pelvik kasları eğiterek boşalma sorunları ve cinsel ağrıyı hafifletebilirsiniz."

"BİRÇOK TEDAVİ SEÇENEĞİ BULUNUYOR"

Prof. Dr. Halim Hattat, vücut yağ fazlalığı, sigara, yoğun alkol tüketiminde cinsel bölgedeki lenf sisteminin metabolizma artıklarını ve patojenleri filtre edemeyeceğine dikkat çekerek, "Bu sistemi ödem, toksinler ve atık maddelerden temizleyen sistemlerden faydalanabilirsiniz. Diyabet, damar sorunları, enfeksiyonlar, aşırı stres gibi nedenlerle cinsel sorun yaşayan hastalarda ozon ve oksijen tedavileri ile cinsel bölgenin kanlanması sağlanabiliyor. Cinsel bölgede hacim ve şekil bozukluklarında medikal tedaviler ve ameliyat seçenekleri mevcut. Erken boşalmada hem lokal ve sistemik ilaç seçenekleri verilebiliyor, hem de kendi kendinize kontrolü sağlamanıza yardımcı olan teknikler öğretilebiliyor. Sertleşme sorununda ilaçlardan enjeksiyonlara, hormon takviyelerinden ameliyata kadar birçok tedavi seçeneği bulunuyor" diye konuştu.


Birçok nedeni olabilir; ilaçlara bağlı kalmayın

Halim Hattat, kan şekeri, Sigara, İlaç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Birçok nedeni olabilir; ilaçlara bağlı kalmayın - Son Dakika


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