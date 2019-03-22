Son Dakika Haberleri: Birçok Parti ile İttifak Yaptık"

Birçok Parti ile İttifak Yaptık"

40 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Birçok parti ile birçok demokrasi gücü ile ittifak yaptık." dedi.

Birçok Parti ile İttifak Yaptık
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Birçok parti ile birçok demokrasi gücü ile ittifak yaptık." dedi.

Temelli, partisince Hakkari Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadıklarını söyledi.

"Nerede ırkçılık varsa, nerede ayrımcılık varsa, masum insanlara, inancından, kimliğinden dolayı yönelen, saldıran, katleden varsa hep birlikte onun karşısına çıkacağız" ifadesini kullanan Temelli, şunları kaydetti:

"HDP barıştır, umuttur. O yüzden de tüm kayyumlardan kurtulacağız, çok daha fazla yerde iktidara geleceğiz. O yüzden de birçok parti ile birçok demokrasi gücü ile ittifak yaptık. Kayyumları şimdi hep beraber, ittifaklarımızla beraber süpürüp atacağız. Yerellerde iktidara geleceğiz. Eğer HDP aday çıkarmamışsa bilin ki orda demokrasi güçlerine güç katacaktır."

Temelli, ülkede beka sorununun olmadığını, işsizlik ve yoksulluk sorununun bulunduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:51 Kaynak: AA

Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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